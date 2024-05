CONTIENE FOTO# CENTOCELLE – CARABINIERI ARRESTANO DUE PERSONE GRAVEMENTE INDIZIATE DEL REATO DI TENTATA RAPINA AGGRAVATA AI DANNI DI UN 42ENNE.

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 LEGIONE CARABINIERI “LAZIO”

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

CENTOCELLE – CARABINIERI ARRESTANO DUE PERSONE GRAVEMENTE INDIZIATE DEL

REATO DI TENTATA RAPINA AGGRAVATA AI DANNI DI UN 42ENNE.

ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle, d’intesa con la

Procura di Roma hanno arrestato due persone – un 37enne romano e un 36enne

del Marocco, entrambi con precedenti – gravemente indiziati del reato di

tentata rapina aggravata in concorso.

La scorsa notte, transitando in viale Palmiro Togliatti, quartiere

Centocelle, i Carabinieri hanno notato gli indagati aggredire un uomo – poi

identificato in un 42enne del Bangladesh – nel tentativo di sottrargli il

portafoglio dalla tasca dei pantaloni.

Alla vista dei militari, i due sono scappati a piedi ma sono stati raggiunti

e bloccati. Nel corso della breve fuga, il 36enne, nell’attraversare la

carreggiata, è stato colpito di striscio da un’autovettura in transito che

non si è fermata a seguito dell’impatto e quindi è stato poi trasportato da

personale del 118 presso il “Policlinico Casilino”, dove è stato medicato

per le contusioni riportate e dimesso con 10 giorni di prognosi.

Condotti presso le aule di giudiziarie, il Tribunale di Roma ha convalidato

l’arresto e disposto per loro la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari,

per cui gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale

sentenza definitiva.

270524

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma