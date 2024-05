Avviata la demolizione della ex Paoletti

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

Avviati i lavori di demolizione della ex Paoletti. L’operazione rientra nel più ampio intervento di rigenerazione urbana con riqualificazione dell’area artigianale dismessa e acquisita dal Comune due decenni fa. Si tratta di circa 46.000 mq, con una superficie edificata di circa 10.000mq per un volume complessivo di 45.000mc. Dalla data dell’acquisto a inizio degli anni 2000 era stato recuperato solo il fabbricato degli uffici, poi destinato a sede comunale, e i giardini antistanti con i parcheggi.

Nei primi tre lotti dei sei realizzabili in base alla scheda urbanistica approvata con il Regolamento Urbanistico e il Piano attuativo approvato nel 2023, sono in corso di ultimazione i lavori di costruzione della zona commerciale – direzionale, con parcheggi e area verde. In base agli interventi previsti nella convenzione urbanistica e al parziale scomputo degli Oneri di Urbanizzazione, sono in fase di ultimazione anche tutte le opere di viabilità interna, che diventerà strada di collegamento comunale con la strada delle Strette compresa la rotatoria di accesso dalla Strada Provinciale del Padule, la ciclopista e le aree verdi interne.

Nei restanti 30.000mq, sono previsti altri tre lotti edificabili e il parco urbano centrale all’area, di oltre 8.000mq, che il Comune realizzerà a partire dagli interventi di demolizione del capannone della Ex Paoletti di 10.000mq, che dopo la bonifica delle coperture in eternit fatta a suo tempo, era rappresentato dal solo scheletro delle strutture portanti.