POGGIO NATIVO (RIETI), ROCCA: «SOLIDARIETA’ AL GIOVANE

AGGREDITO. PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE SI DIMETTA»

Roma, 26 maggio 2024 – «Esprimo solidarietà, a nome mio e di tutta la Giunta regionale del Lazio, al giovane militante aggredito a Poggio Nativo, in provincia di Rieti, nella notte del 23 maggio, dal presidente del consiglio comunale. Nel 2024 è impensabile un comportamento così violento durante la campagna elettorale per il proprio Comune. Per questo chiedo all’attuale sindaco di Poggio Nativo, Veronica Diamilla, di prendere le distanze dal presidente del consiglio Comunale del quale auspico le immediate dimissioni. Sono sempre dalla parte di un confronto democratico, con la responsabilità delle parti di non superare il limite, specie per chi ricopre incarichi istituzionali così importanti», ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.