Comunicato Stampa Conferenza Stampa del Tennis Club Caserta del 25 maggio 2024

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA DEL 25 MAGGIO

La terrazza della club house del Tennis Club di Caserta ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della XXXV edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta – Trofeo Cogepa” che si svolgeranno dal 2 al 9 giugno prossimi, con montepremi da 60.000,00 dollari.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente del circolo Massimo Rossi, l’amministratore delegato della Cogepa Massimo Mazzocchini, la presidente regionale della federazione tennis Virginia Di Caterino, il delegato provinciale Coni di Caserta Michele De Simone, l’assessore allo sport del Comune di Caserta Gerardina Martino delegata dal Sindaco ed il vice sindaco del capoluogo Emiliano Casale.

Presenti anche l’on. Gianpiero Zinzi, l’assessore casertano Enzo Battarra ed i consiglieri comunali Fabio Schiavo e Giovanni Lombardi.

Hanno partecipato anche altri campioni dello sport quali l’ex cestista NBA Enzo Esposito, l’allenatore Massimo Morales ed il preparatore atletico ex Settore Giovanile del Napoli Umberto Ruggiero.

“Il torneo è un appuntamento fra i più attesi e amati in città . – ha dichiarato l’assessore Gerardina Martino – aumenta la propria capacità di richiamo ogni anno e possiamo definirlo un fiore all’occhiello della città. Grazie di cuore al lavoro enorme di questo club, che ha ricadute positive sulla città”.

Il vice sindaco di Caserta Emiliano Casale ha aggiunto. “ Voglio rimarcare l’emozione di essere qui con il club, sono 35 anni che il gruppo di lavoro porta avanti una meravigliosa struttura che ha il suo culmine nel corso dell’anno con questo evento internazionale. Diventa la chance per Caserta di farsi conoscere attraverso lo sport nel mondo”.

Massimo Mazzocchini della Cogepa ha spiegato “Siamo ancora vicini a questo evento perché è semplicemente un onore. Impieghiamo 150 persone come azienda sul territorio e quindi il nostro collegamento con la città è fortissimo e finché potremo continueremo a dare il nostro supporto”.

“Come ogni anno ho scommesso sull’anno successivo riguardo la presenza del club in via Laviano. Non so se questa scommessa sia vincente anche per l’anno prossimo, si accettano puntate. Di sicuro il club sarà pronto a ospitare una nuova entusiasmante edizione” una parte dell’intervento del delegato provinciale del Coni Michele De Simone.

La presidente regionale della Federtennis Virginia Di Caterino ha dichiarato. “Ormai da sei anni seguo da presidente regionale FITP questo evento, auguro al nuovo presidente Massimo Rossi tanta fortuna e buon lavoro e ringrazio Fabio Provitera, past president, per tutto ciò che ha fatto nelle precedenti edizioni. Abbiamo un’organizzazione eccellente e per questo siamo orgogliosi di Caserta”.

Il presidente del Club Massimo Rossi ha concluso gli interventi dichiarando: “ Siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a costruire, perché i ragazzi nati in questo circolo ora fanno parte delle migliori organizzazioni del mondo. Questo è frutto del cuore messo in campo nelle scorse edizioni di torneo. Noi dobbiamo esserci per i prossimi 50 anni e questa mia preoccupazione deve essere risolta, non è una preoccupazione mia, ma quella dei fondatori che 65 anni fa diedero vita al circolo, agli sponsor che ci aiutano, ai soci ed a tutti quelli che ci aiutano a diffondere sport e sociale insieme, spero possa continuare per i prossimi 50 anni”.

Gli intervenuti alla conferenza stampa hanno ricevuto un omaggio dei prodotti della Barilla e del Caseificio Jemma Tor Lupara.

Nel corso dell’incontro è stata presentata la brochure informativa del torneo che dal 1982 è organizzato dal Tennis Club Caserta; il comitato che lo promuove è presieduto da Massimo Rossi e composto da Mario Basile, Pasquale Corvino, Patrizia Manzella Guglielmo Masiello, Gianpaolo Papiro, Mario Pavone, Pasquale Pilla, Fabio Provitera, Rosario Scala e Aurelio Scotti, direttore del torneo è Giuseppe Mancini, Gianpaolo Papiro il responsabile organizzativo ed Aurelio Scotti quello finanziario.

Supervisor dell’Itf al torneo sarà Guido Pezzella, sarà lui a coordinare l’ITF Chief of Officials Fabio Buccolini, gli ITF Chair Umpire Lidia Avena, Gennaro De Carmine e Alfonso Fratta. Direttori di gara saranno Antonio Bertamino, Domenico Bove, Benito Mario Tricarico. Per l’assistenza alle giocatrici e gli spostamenti delle medesime, con le auto fornite della Concessionaria Lexus Napoli provvederà il gruppo coordinato da Marco Matera e composto da Luigi Ancona, Nello Di Fratta, Stefano Letizia, Roberta Matera, Maurizio Magliocca, Alessandro e Federico Vitrone. L’assistenza sanitaria sarà garantita dai medici Maura Aveta, Rosa Braggion, Pasquale Corvino, Roberto Goglia, Valeria Sirico ed Elvira Spaziante l’assistenza riabilitativa dai fisioterapisti Luca De Lucia, Martina Gionti, Michela Lauritano e Ilaria Ribattezzato. Per l’assistenza ai campi provvederanno Carmine e Giovanni Sparaco.

Title sponsor del torneo è la Cogepa.

Main sponsor: Lexus Napoli e Centro Morrone. Platinum sponsor: Scientific Medical Company, Magistra Group, Iatropolis, Morsi & Rimorsi, Progest e Centro di Riabilitazione La Pinetina Castelvolturno.