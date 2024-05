(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 *Caroppo (FI): “È ora di un Teatro a Maglie. Da subito a lavoro per rendere

l’idea una bellissima realtà”*

“Maglie è un crocevia per il Sud Salento e un punto di riferimento per

tutti i Comuni dell’area adriatica. Ospita alcuni dei licei tra i più

prestigiosi della Puglia e numerose associazioni culturali e teatrali ed è

tra le città con il PIL pro capite più alto della provincia. Eppure non ha

un teatro comunale e ritengo che questa sia una mancanza gravissima. Il

teatro non è solo un luogo dove tenere spettacoli e rappresentazioni

teatrali, è molto di più. Il teatro rappresenta un contenitore

multifunzionale per tutte le fasce d’età, un luogo di incontro, uno spazio

per talenti emergenti, che sia aperto alle scuole e agli studenti che oggi

sono costretti ad andare fuori per i saggi di fine anno. Il teatro è un

luogo di cultura ma è anche un luogo di aggregazione, capace di attrarre

salentini e turisti e di incentivare l’economia locale. A goderne non

sarebbe solo la città di Maglie ma tutto il circondario. Per questo motivo

ho inteso organizzare oggi un incontro con tutti i cittadini magliesi, che

ringrazio per la numerosa partecipazione e per aver condiviso l’idea e

averla arricchita con consigli e riflessioni. Da oggi partirà un percorso

che, tutti assieme, ci porterà a far diventare l’idea una bellissima

realtà”. Così il deputato salentino di Forza Italia, On. Andrea Caroppo.