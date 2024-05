(ARC) Foreste: Regione, territori vanno gestiti e non abbandonati

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 L’assessore delegato ha partecipato al Forum dedicato alle aree

boschive

Trieste, 25 mag – Un problema di comunicazione innanzitutto,

quello che ha fatto passare la linea che in tema di boschi la

cosa giusta per la conservazione ambientale sia quella di non

fare nulla, senza considerare il ruolo dell’uomo e dell’economia

che genera benessere per le comunit?. Al contrario servirebbe

invece una gestione del territorio forestale, dotandolo

necessariamente di infrastrutture idonee per le attivit? connesse

come la didattica, la formazione, l’aggregazione sociale e le

imprese.

Questo il concetto espresso oggi a Cimolais dall’assessore

regionale alle Risorse agroalimentari e forestali alla II

edizione del Forum nazionale dedicato alla Gestione forestale

sostenibile in Friuli Venezia Giulia.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, viene

valutato positivamente il fatto che il 28 maggio il Senato

inizier? le audizioni per la nuova legge sulla montagna.

L’obiettivo ? arrivare alla gestione delle cosiddette aree

silenti e per conseguirlo ? fondamentale ricercare un’unita di

tutti quegli attori che condividono questa visione.

L’assessore infine ha rimarcato come per il futuro non vorrebbe

vedere le foreste folte e caotiche, ma gestite in maniera

coerente a un’idea di territorio in cui l’uomo ? una parte attiva

dell’ecosistema.

