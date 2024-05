(ARC) Dialetti veneti: pi sostegno con nuovo bando festival e 170mila euro

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

finanziamento delle iniziative per valorizzare le parlate venete

del Friuli Venezia Giulia nel settore degli studi, delle ricerche

e in generale delle attivit? culturali, quest’anno la Regione ha

deciso di attivare una nuova misura per sostenere i progetti di

festival in questi dialetti. Con questo intervento – finora

inedito – l’Amministrazione regionale vuole supportare in modo

specifico le manifestazioni e gli spettacoli dal vivo nei diversi

linguaggi della musica, della danza, della prosa o della poesia

che devono essere realizzati all’interno di un definito e

coerente progetto culturale-artistico, in una determinata

localit? e in un arco di tempo limitato. Per il bando standard

vengono stanziati 110mila euro, mentre per quello nuovo la

dotazione ? di 60mila euro.

Questi i contenuti sostanziali della delibera approvata ieri

dalla Giunta regionale per consentire al Comitato regionale per

la valorizzazione dei dialetti di origine veneta di esprimere a

breve il proprio parere in merito.

Nel corso della seduta della Giunta, l’assessore alle Autonomie

locali ha spiegato che le risorse per promuovere il triestino, il

bisiaco, il gradese, il maranese, il muggesano, il liventino, il

veneto dell’Istria e della Dalmazia, nonch? quello goriziano,

pordenonese e udinese, sono passate complessivamente dai 100mila

euro del 2023 ai 170mila euro di quest’anno.

L’idea di proporre una nuova linea di finanziamento per i

festival nasce dalle osservazioni formulate proprio dal Comitato

regionale. Era emerso infatti che i criteri di punteggio

oggettivi del bando standard, previsti ai fini della graduatoria,

finivano per penalizzare gli organizzatori di quelle

manifestazioni che non sono ripetitive, sono portate avanti da un

unico soggetto e si svolgono in un’unica localit?.

Tutto questo rappresentava un disincentivo a presentare la

domanda di contributo.

Entrambi i bandi di quest’anno potranno essere utilizzati da

associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato senza

finalit? di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli

utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attivit?

previste nell’oggetto sociale. Possono aderire anche societ?

cooperative che, per statuto, svolgono attivit? esclusivamente o

prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori della

prosa, della musica o della danza, con sede legale o operativa in

Friuli Venezia Giulia.

L’esponente della Giunta ha sottolineato che il bando standard,

salvo alcuni aggiornamenti di natura non sostanziale, ? pressoch?

identico a quello dell’anno precedente. Come nel 2023 i progetti

potranno essere presentati singolarmente o nell’ambito di un

rapporto di partenariato. Il finanziamento massimo per le domande

singole potr? essere di 5mila euro, mentre potr? arrivare a

15mila euro quello per le proposte che prevedono una partnership.

Quello specifico per i progetti di festival, invece, ? stato

disegnato apposta per soddisfare queste determinate iniziative.

L’importo richiesto non potr? essere inferiore ai 5mila euro e

superare i 15mila euro.

