(ARC) Connettivit: Regione modifica regole concessioni fibra ottica

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 La revisione eviter? a operatori nuovi scavi con riduzione di

tempi e costi degli interventi

Udine, 25 mag – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore

ai Sistemi informativi del Friuli Venezia Giulia, ha deliberato

la nuova formulazione del Disciplinare e del nuovo Listino che

regolamenta la procedura a sportello per la concessione, agli

operatori di telecomunicazioni, delle quote di capacit?

trasmissiva eccedenti il fabbisogno della Pubblica

amministrazione, relative alle tratte di dorsale e alle reti di

distribuzione, realizzate con il programma Ermes.

La modifica, come ha evidenziato l’esponente dell’Esecutivo del

Friuli Venezia Giulia, consentir? agli operatori di poter

beneficiare della fibra ottica regionale, ove disponibile, nel

contesto dei Piani nazionali di sviluppo delle reti, finanziati

su fondi Pnrr, evitando in questo modo di andare a realizzare

nuovi scavi con conseguente riduzione dei tempi e dei costi degli

interventi.

In questo modo, ha spiegato l’assessore, verr? agevolata

l’attuazione del Piano nazionale di intervento pubblico Italia 5G

che ha l’obiettivo di incentivare la diffusione di reti mobili in

grado di assicurare un significativo salto di qualit? della

connettivit? radiomobile mediante rilegamenti in fibra ottica

delle stazioni radio base, ampliando la copertura mobile sul

territorio.

L’approvazione del Disciplinare rivisto, ovvero le regole con cui

la Regione concede l’uso della propria fibra ottica agli

operatori di telecomunicazioni, e del nuovo listino, rientra in

un’ottica di interesse pubblico rilevante e consente il

superamento di alcuni vincoli di tipo temporale per le

concessioni afferenti ai bandi del Pnrr (la fibra ottica viene

messa a disposizione degli operatori non pi? per 15 anni ma per

20 anni) e quantitativo, consentendo la possibilit? di

incrementare il numero di fibre massime concedibili ad ogni

operatore.

La delibera licenziata prevede che sar? la societ? in-house

Insiel a fungere da interfaccia unica della Regione per la

comunicazione con gli operatori, la raccolta di informazioni e

dati inerenti alle infrastrutture di telecomunicazioni presenti

sul territorio regionale e la gestione delle procedure di messa a

disposizione della fibra ottica agli operatori.

