(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 Ambiente, De Carlo (Fdi): “Bandiere verdi di Legambiente a Calalzo di Cadore, orgoglioso del mio paese”

Quattro “bandiere verdi” in Veneto, due nel solo territorio di Calalzo di Cadore: il dossier di Legambiente sulle realtà impegnate nel contrasto allo spopolamento e al cambiamento climatico e nella difesa dei territori premia il territorio calaltino.

“Sono orgoglioso del mio paese”, commenta il sindaco Luca De Carlo. “Ringrazio tutte quelle realtà che si impegnano da sempre per il territorio e che a Calalzo hanno sempre trovato terreno fertile per le loro attività di difesa e valorizzazione delle nostre bellezze, riuscendo a distinguersi a livello regionale e nazionale”.

23 le “bandiere verdi” assegnate su tutto il territorio nazionale; a Calalzo, premiati il Gruppo Archeologico Cadorino – per l’impegno nella difesa e rivalutazione del patrimonio archeologico esistente – e Avviso Pubblico e l’associazione La Calantina per il recupero della casa colonica alpina.

