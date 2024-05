Grottaglie: rifacimento strade nella zona PIP. Al via i lavori per migliorare la viabilità e la sicurezza

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

Al via i lavori per migliorare la viabilità e la sicurezza

Con un investimento di 388.000 euro, il Comune di Grottaglie avvia i lavori di rifacimento delle strade interne alla zona PIP. L’intervento ha come obiettivo il miglioramento della viabilità e l’incremento della sicurezza veicolare e pedonale nell’area.

Le fasi della gara d’appalto si sono già concluse e l’affidamento dei lavori è stato ufficialmente comunicato. Indicativamente, i lavori inizieranno intorno alla fine di giugno.

I lavori interesseranno Corso Europa, Viale Ionio e Viale Mediterraneo.

Le strade attualmente si presentano in uno stato di degrado, con presenza di avvallamenti, buche e crepe nel manto stradale. Tali criticità, causate da fattori ambientali e dal carico del transito di mezzi pesanti, creano disagi agli automobilisti e ai pedoni, compromettendo la sicurezza della circolazione.

Il progetto prevede il rifacimento completo del manto stradale, con la fresatura dell’attuale strato superficiale e la posa in opera di un nuovo strato di conglomerato bituminoso. Saranno inoltre rimossi e ricollocati in quota i chiusini e le chiavi dell’AQP.

Lungo Corso Europa, sino all’intersezione con Viale Ionio, saranno inoltre eseguiti lavori di rifacimento dei marciapiedi, con la demolizione della pavimentazione esistente, la posa in opera di nuovi cordoli in pietra e di uno strato di calcestruzzo.

“Siamo soddisfatti di avviare questo importante intervento che consentirà di migliorare significativamente la viabilità e la sicurezza nella zona PIP”, ha dichiarato il Sindaco, Ciro D’Alò “Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno dell’Amministrazione comunale per la valorizzazione delle aree produttive e il sostegno alle imprese del territorio.”

“L’intervento di rifacimento delle strade è frutto di un attento lavoro di programmazione”, ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Blasi. “Siamo certi che i lavori saranno completati in tempi brevi e che i cittadini e le imprese potranno beneficiare di una viabilità più efficiente e sicura.”