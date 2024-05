“Espresso Italiano Champion” fa tappa a Firenze per eleggere i migliori baristi italiani. 27 Maggio “culla tecnologica del caffè” Conti Valerio Srl

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 *Conti Valerio Srl ospita la gara*

*“Espresso Italiano Champion” per eleggere i migliori baristi italiani.*

*A Firenze nasce la “culla tecnologica del caffè”: spazio espositivo

polifunzionale a servizio dei professionisti internazionali.*

*I migliori baristi del centro Italia si sfideranno a “colpi di tazzina”

per realizzare il miglior espresso e cappuccino. L’evento promosso

dall’Istituto Espresso Italiano in partnership con Conti Valerio Srl si

terrà lunedì 27 maggio nella sede dell’azienda di Sesto Fiorentino,

dopodiché proseguirà con le altre tappe, tra cui una in Giappone e una in

Corea, in vista della finale italiana che si terrà a Como il 18 e il 19

giugno 2024.*

Sesto Fiorentino (FI) 23 maggio 2024 – L’Espresso Italiano Champion, il

campionato internazionale che vede sfidarsi i migliori baristi in prove di

qualità e abilità, fa tappa in Toscana dove si arricchirà di un nuovo

finalista che ambirà a diventare il miglior barista italiano nell’arte

dell’espresso e del cappuccino.

Location d’eccezione sarà il nuovo show room di Eureka, uno spazio

polifunzionale e multimediale di più 100 metri quadrati dotato delle più

avanzate tecnologie professionali per il caffè. La cornice perfetta per una

tale competizione, che vedrà Eureka protagonista anche nella postazione di

gara, con il nuovo *Atom W 75 *in dotazione ai concorrenti per la gara.

Dopo esser diventata l’icona della macinatura silenziosa, l’azienda

fiorentina ha arricchito la linea Atom presentando la nuova offerta *W*,

capace di garantire una precisione della dose estrema, riducendo gli

sprechi di caffè e il numero di operazioni del barista, grazie

all’innovativo sistema di pesa integrato brevettato.

Lo showroom verrà inaugurato ufficialmente proprio in occasione della tappa

dell’Espresso Italiano Champion e sarà un punto di riferimento aperto tutto

l’anno dove baristi, clienti e addetti ai lavori provenienti da tutto il

mondo potranno sperimentare le innovazioni tecnologiche sviluppate da

Eureka al servizio del mondo del caffè. Anche i semplici appassionati e i

“coffee lovers” potranno assistere alla competizione e visitare lo spazio

espositivo.

“Siamo orgogliosi di ospitare un evento tanto atteso e che mette in vetrina

la grande professionalità nell’arte del caffè – *commenta Maurizio Fiorani,

managing director di Conti Valerio Srl* – In occasione della gara metteremo

a disposizione dei baristi le più moderne tecnologie presenti nel settore,

il cui simbolo è sicuramente il macinacaffè di ultima generazione Atom W

con cui i barista competeranno. L’Espresso Italiano Champion ci consente di

promuovere la cultura del caffè a una vasta platea di giovani

professionisti che avranno a disposizione un know how all’avanguardia nel

mondo e che troveranno in questo concorso l’occasione per affermarsi a

livello nazionale nel loro percorso professionale”.

Fondata nel 1920 dall’imprenditore toscano Aurelio Conti, la Conti Valerio

Srl, con i marchi di punta Eureka 1920 e Eureka ORO, oggi l’azienda

rappresenta l’avanguardia dei macinacaffè e macinadosatori per il canale

professionale e per la casa. L’azienda di Sesto Fiorentino (FI) ha

registrato nel 2022 un fatturato di 59 milioni di euro (con il brand Eureka

in crescita del 10% rispetto all’anno precedente) e oltre 150.000

macinacaffè prodotti. Eureka investe il 5% del fatturato annuo in ricerca e

sviluppo e conta su oltre cento dipendenti diretti, con un’età media delle

risorse umane pari a trentacinque anni.

“Con i nuovi spazi espositivi a disposizione della clientela internazionale

e che anticipano il raddoppio dello stabilimento produttivo – *prosegue

Maurizio Fiorani -* Firenze entra a pieno titolo nell’olimpo tecnologico

della lavorazione del caffè. Il nostro fatturato deriva per il 98% dalle

attività export e quello delle attrezzature professionali è un settore in

cui il made in Italy è universalmente riconosciuto ed è capace di guidare

il mercato anticipando le tendenze internazionali”.

*L’Espresso Italiano Champion* da diversi anni è la gara per i baristi che

desiderano mettersi alla prova con i simboli della caffetteria italiana:

espresso e cappuccino. Negli anni ha coinvolto centinaia di professionisti

da una decina di paesi, sia quelli con una lunga tradizione nel caffè sia i

cosiddetti nuovi mercati. La gara è aperta a tutti e si svolge con un

meccanismo di selezione itinerante in giro per l’Italia e con due tappe in

Asia, una in Corea e una in Giappone, per arrivare alle semifinali e alle

finali nazionali e internazionali. La fase finale dell’Espresso Italiano

Champion è in programma dal 18 al 19 giugno 2024 a Lipomo, in provincia di

Como, presso la sede di Caffè Milani.

*L’Istituto Espresso Italiano (IEI),* di cui fanno parte torrefattori,

costruttori di macchine per caffè e macinadosatori e altre aziende della

filiera, tutela e promuove la cultura dell’espresso e del cappuccino

italiani di qualità. Oggi conta 36 aziende aderenti con un fatturato

aggregato di circa 700 milioni di euro. Maggiori info: http://www.iei.coffee.

Download gallery fotografica:

https://we.tl/t-o1oF2LcKL3

– Il macinacaffè *Atom W 75 prodotto da Conti Valerio Srl negli

stabilimenti di Sesto Fiorentino *in dotazione ai concorrenti della gara.

– Maurizio Fiorani, Managing Director di Conti Valerio Srl

– Immagini produzione caffè con macchinari Eureka

Ufficio stampa Conti Valerio Srl – Eureka