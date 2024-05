CS Grana Padano abbraccia il valore della solidarietà – Il Consorzio di tutela in campo con la Nazionale Italiana calcio Attori

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2024

Desenzano del Garda 21 maggio 2024. Il Consorzio Grana Padano abbraccia ancora una volta i valori della solidarietà che hanno contraddistinto la storia del formaggio DOP più conosciuto al mondo e scende in campo il prossimo 25 maggio, alle 16 e 30, presso lo Stadio Martelli di Mantova, partecipando alla 2ª edizione della partita di calcio benefica, il cui ricavato verrà donato per migliorare le cure ai pazienti oncoematologici dell’ASST di Mantova.

Grazie al Consorzio e agli altri partner istituzionali, tra cui la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova, il Coni e la Confindustria Mantova, verrà disputato l’incontro tra la squadra “Boom Friends & Sport Italia”, con le vecchie glorie del calcio mantovano come Graziani, Pupita, Altinier, Siniscalchi, Staniste, Mandara, e la Nazionale italiana calcio Attori che dal 1971 sostiene numerosi progetti e partecipa ad eventi a scopo benefico con una rosa di giocatori che vedrà tra i nomi, Giorgio Pasotti e Franco Oppini.

“Scendiamo anche noi in campo, non da sportivi” – ha detto il direttore generale del Consorzio Grana Padano, Stefano Berni, – “ma per abbracciare il valore della solidarietà aiutando concretamente i due reparti dell’Asst di Mantova. Per noi del Grana Padano donare a chi ne ha più bisogno rappresenta un principio imprescindibile che appartiene alla nostra storia millenaria e al ruolo quotidiano sul territorio di responsabili protagonisti della qualità italiana.”