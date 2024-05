Agenzia regionale 513.24 Proroga Avviso pubblico per invecchiamento attivo

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 Valorizzazione dell’invecchiamento attivo, proroga al 28 maggio per nuove proposte progettuali

Prorogati i termini per la presentazione delle proposte progettuali relative all’”Avviso pubblico per la realizzazione di progettualità volte alla promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute di cui alla L.R. 16/2019″. La nuova scadenza è fissata alle ore 12.00 del 28 maggio 2024.

L’Avviso, rivolto agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e alle Università della Terza Età iscritte nell’Albo regionale delle UTE, si inserisce nella programmazione regionale per la promozione dell’invecchiamento attivo, prevista dalla legge 16/2019 e dal V Piano delle Politiche sociali 2022/2024. La realizzazione degli interventi è affidata ad A.Re.S.S. Puglia, individuata quale soggetto attuatore per l’annualità 2024.

L’Avviso si articola su tre linee di intervento: sport e tempo libero; impegno civile e volontariato; promozione sociale, del lavoro e della formazione permanente. Il fine perseguito è la valorizzazione del ruolo delle persone anziane in modo da promuovere la solidarietà, la cooperazione tra le generazioni, la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, favorendo la costruzione di percorsi per l’autonomia e il benessere psicofisico, economico e sociale, nell’ambito dei contesti di vita degli anziani.

Le risorse disponibili sono pari a € 450.000 e il contributo pubblico massimo riconosciuto per singola proposta progettuale non potrà superare gli € 8.000. Ciascuna proposta potrà essere finanziata solo se frequentata da un minimo di quindici persone che abbiano compiuto almeno 65 anni di età.