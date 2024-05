Salute, Melegari: “Per una migliore presa in carico del paziente, bisogna avere un centro multidisciplinare che sia in grado di offrire un’ampia collaborazione tra gli specialisti”

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

In occasione dell’avvio della campagna “Siamo iNFinite sfumature. Oltre i segni della neurofibromatosi“, nato dalla partnership tra le Associazioni ANANAS, ANF e LINFA, Alexion AstraZeneca Rare Disease per parlare ai bambini delle scuole elementari e medie per insegnare loro a riconoscere e apprezzare le diversità, a partire dalla conoscenza di una malattia complessa come la NF1, l’Agenparl ha intervistato Corrado Melegari, Presidente ANF ODV (Associazione Neurofibromatosi).