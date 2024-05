La Cina completa la costruzione del più grande impianto di test missilistico ad alta quota dell’Asia

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

La Cina ha raggiunto un importante traguardo nel settore aerospaziale con il completamento del primo test di accensione del suo banco di prova verticale per la simulazione ad alta quota dei motori a razzo. Questa struttura, la più grande del suo genere in Asia, è stata sviluppata dall’Istituto 101 della Sesta Accademia della China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), un colosso statale nel settore spaziale.

Il banco di prova può simulare condizioni di alta quota in un ambiente di vuoto inferiore a un kilopascal e sostenere test di simulazione per migliaia di secondi. Questa capacità consente alla Cina di colmare il divario nelle tecnologie di test di motori a razzo liquidi in condizioni di alta quota, fornendo supporto cruciale per i principali progetti aerospaziali del paese.

Gli sviluppatori hanno sottolineato che il successo del test di accensione ha dimostrato che il banco di prova è pienamente operativo. Questa struttura non solo migliorerà la capacità della Cina di testare motori a razzo liquidi, ma offrirà anche un supporto tecnico vitale per lo sviluppo di razzi pesanti.

Il banco di prova impiega una tecnologia avanzata di espulsione super-singolo stadio, migliorando significativamente l’efficienza e l’affidabilità, riducendo al contempo la scala delle apparecchiature e la complessità operativa. Un sistema parallelo multi-macchina per il generatore di vapore rivoluziona la tecnologia di accensione della torcia ad alta affidabilità e la tecnologia di avvio stabile per le modalità multiple di estrusione e pressione della pompa.

Queste innovazioni includono funzionalità di ridondanza e diagnosi dei guasti in tempo reale, garantendo prestazioni eccellenti e un’ampia gamma di applicazioni.

Il progetto del banco di prova è stato il più grande in scala e il più impegnativo dal punto di vista tecnico tra quelli intrapresi dall’Istituto 101. La sua rapida costruzione e successo operativo rappresentano un importante passo avanti per la Cina nel settore della tecnologia dei motori a razzo.

Questa struttura di test e verifica tecnologica sosterrà ulteriormente i principali progetti spaziali della Cina, inclusi lo sviluppo di razzi portaerei pesanti, l’atterraggio lunare con equipaggio e l’esplorazione dello spazio profondo. La Cina ha recentemente lanciato la sonda lunare Chang’e-6, e prevede di lanciare Chang’e-7 nel 2026 e Chang’e-8 nel 2028, con l’obiettivo di completare la base della Stazione Internazionale di Ricerca Lunare (ILRS) entro il 2035 e la sua versione ampliata entro il 2045.

Wu Weiren, capo scienziato e direttore del Deep Space Exploration Laboratory (DSEL) cinese, ha annunciato che la Cina prevede di lanciare la missione Tianwen-2 intorno al 2025 per esplorare un piccolo asteroide e ritornare con campioni. Inoltre, intorno al 2030, la missione Tianwen-3 sarà lanciata per eseguire una missione di ritorno campione da Marte.

Il successo del test di accensione del banco di prova verticale per la simulazione ad alta quota rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento delle capacità spaziali della Cina. Con queste nuove infrastrutture e tecnologie, la Cina è ben posizionata per continuare a espandere i suoi orizzonti nell’esplorazione spaziale e consolidare il suo ruolo di potenza spaziale globale.