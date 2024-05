I CINQUE CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE INCONTRANO IL SISTEMA CONFINDUSTRIALE PIEMONTESE – 16 maggio 2024

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 INVITO STAMPA

I CINQUE CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE PIEMONTE

INCONTRANO IL SISTEMA CONFINDUSTRIALE PIEMONTESE

Lunedì 20 maggio alle 17.30 all’Unione Industriali di Torino, via Fanti 17

Alberto Cirio, Alberto Costanzo, Sarah Disabato, Francesca Frediani e Gianna Pentenero

risponderanno alle domande della moderatrice Filomena Greco e degli imprenditori

Torino, 16 maggio 2024

In vista del voto per il rinnovo del consiglio e della giunta regionale piemontese dell’8 e 9 giugno, Confindustria Piemonte ha organizzato un confronto con tutti e cinque i candidati alla presidenza: Alberto Cirio, Alberto Costanzo, Sarah Disabato, Francesca Frediani e Gianna Pentenero presso il centro congressi dell’Unione Industriali di Torino in via Fanti 17 alle 17.30 di lunedì 20 maggio.

L’evento sarà moderato da Filomena Greco, corrispondente de ‘il Sole 24 Ore’ e sarà riservato agli imprenditori appartenenti al sistema confindustriale piemontese. Anche i rappresentanti della stampa potranno partecipare, mentre non sarà consentito l’accesso al pubblico.

