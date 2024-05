Comunicato stampa arresto presso supermercato ALDI a Bolzano

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

Questura di Bolzano

COMUNICATO STAMPA del 16 Maggio 2024

Comune di Bolzano

Prevenzione e contrasto alla microcriminalità

RUBA all’ “ALDI” di Via Giulini ed

AGGREDISCE gli AGENTI

POLIZIA ARRESTA

PREGIUDICATO STRANIERO

Questore: ESPULSO

Nell’ambito degli abituali servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio effettuate dalle Pattuglie della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato di Bolzano, in non pochi casi si è chiamati ad intervenire presso Punti della grande distribuzione quali Supermercati e Centri Commerciali, frequentemente oggetto di reati predatori ed episodi di microcriminalità.

Nella mattinata di ieri alla Centrale Operativa della Questura, sul numero di emergenza “112 NUE”, giungeva una richiesta di intervento con il quale veniva segnalato che vi era un ladro in fuga dopo aver rubato della merce nel Supermercato “ALDI” di via Giulini.