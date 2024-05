(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 Da venerdì 17 a domenica 19 quattro eventi: Todi Fiorita, Italian Dance Award, Fieramente e Slow Food

Una tre giorni da “prova d’estate” a Todi

Adottati provvedimenti alla mobilità: le due linee di bus gratuite estese fino alle 1:00 di notte

Prove d’estate a Todi con un fine settimana ricco di importanti iniziative, tanto da richiedere, da venerdì 17 a domenica 19 maggio, una specifica ordinanza per regolamentare la circolazione e l’estensione degli orari fino alle 1:00 di notte delle due linee di gratuite a servizio del centro storico.

Da venerdì a domenica la piazza del Popolo sarà invasa dagli stand di TodiFiorita, con espositori anche in Piazza Umberto I, davanti alla scalinata di San Fortunato, dove è prevista anche la definitiva rimozione degli stalli a protezione di un tratto di pavimentazione da poco rifatto.

Giunta alla sua quindicesima edizione, la mostra mercato nazionale di florovivaismo specializzato vede in programma anche una serie di incontri, seminari e visite guidate al patrimonio storico-culturale cittadino.

Negli stessi giorni il Teatro Comunale ospiterà la sesta edizione dell’Italian Dance Award, concorso nazionale dedicato ai giovani talenti della danza, sia gruppi che coppie e solisti, dai 9 ai 23 anni, con la partecipazione di 60 scuole di danza da tutta Italia.

Nel contesto della manifestazione, sabato sera alle 21, anche lo spettacolo della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma: le allieve e gli allievi di uno dei più importanti centri di formazione coreutica professionale, sotto la direzione dell’étoile Eleonora Abbagnato, si esibiranno a Todi: in scena Coppelia Suite, nella versione di due pilastri della Scuola dell’Opera, i professori Ofelia Gonzalez e Pablo Moret, e Atto 2, una creazione originale del coreografo Francesco Annarumma.

Sempre sabato, per l’intera giornata, sera compresa, i Giardini pubblici “Oberdan” ospiteranno una nuova edizione di “FieraMente”, il mercatino di artigianato locale, con una trentina di espositori, che saranno presenza abituale ogni terzo sabato del mese.

La novità, rispetto agli anni precedenti, è rappresentata dallo spostamento dello svolgimento dalla domenica al sabato e il suo prolungamento in notturna.

Domenica invece si aggiungerà un altro appuntamento mensile ormai fisso, quello con i produttori agricoli del Mercato Slow Food, che vede la Condotta umbra protagonista anche di degustazioni guidate in un’ottica di educazione alimentare verso prodotti “buoni, giusti e puliti”.

In assaggio e vendita per l’intera giornata, negli spazi della Sala Vetrata, formaggi, salumi, prodotti da forno, confetture, olio, vino, zafferano e molto altro, con uno speciale spazio stavolta alla nuova produzione di mieli.

Data l’affluenza prevista, il Comune di Todi ha esteso nel fine settimana del 17, 18 e 19 maggio il servizio di trasporto e collegamento gratuito assicurato dai mezzi lungo la Linea A e Linea E fino alle ore 1:00, così come l’apertura del parcheggio e dell’impianto di risalita di Porta Orvietana, con i bus che assicurano ormai dal 22 aprile il passaggio lungo tutta la circonvallazione e la salita al centro storico con una frequenza di 10 minuti.

Nel contempo, per motivi organizzativi e di sicurezza, nei tre giorni sarà istituito il divieto di accesso sia all’altezza del Tempio della Consolazione che di Via San Carlo, salvo i mezzi autorizzati al transito nella ZTL: istituito il divieto di sosta anche in piazza Garibaldi, con quindi un’ampia area pedonale ad uso di turisti e visitatori.