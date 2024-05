Grottaglie esplode di creatività con la decima edizione di Buongiorno Ceramica

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 Un weekend all’insegna dell’arte, della tradizione e del divertimento per celebrare la ceramica italiana

Amanti dell’arte e della cultura, preparate i vostri pennelli e la vostra curiosità! Dal 18 al 19 maggio, Grottaglie, la rinomata “Città della Ceramica” in Puglia, si prepara ad ospitare la decima edizione di Buongiorno Ceramica: un evento imperdibile per tutti gli appassionati della ceramica italiana.

Organizzata dall’Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC), Buongiorno Ceramica coinvolgerà ben 57 città in tutta Italia in una vera e propria festa diffusa che celebrerà l’antica tradizione ceramica e l’eccellenza artistica del nostro Paese.

Il lungo weekend si aprirà venerdì 17 maggio alle ore 10 nell’Auditorium del Liceo Artistico “V. Calò” con un incontro dal titolo “Il futuro della ceramica”: un’occasione per riflettere sull’evoluzione di questo settore artigianale, artistico e di design.

Sabato 18 maggio Grottaglie, cuore pulsante della ceramica pugliese, sarà il palcoscenico di un programma ricco e coinvolgente. Potrete immergervi nella magia della lavorazione al tornio e della decorazione durante i laboratori all’interno delle botteghe ceramiche, oppure visitare il prestigioso Museo della Ceramica, un vero e proprio scrigno di storia e cultura locale.

Il Museo, situato all’interno del trecentesco Castello Episcopio, ospita una collezione che spazia dalle ceramiche tradizionali d’uso alle moderne creazioni contemporanee. Le visite guidate, in programma sabato e domenica alle ore 11 e 17, condurranno in un viaggio alla scoperta del patrimonio artistico della regione.

Buongiorno Ceramica non è solo arte e tradizione, ma anche divertimento per tutta la famiglia. I più piccoli potranno scatenarsi con gli spettacoli di strada e le attività ludiche a cura dei Pachamana (sabato alle ore 17; domenica alle ore 11.00).

Per l’assessore alla cultura e turismo, Antonio Vinci, Buongiorno Ceramica rappresenta un’importante occasione per promuovere Grottaglie come destinazione turistica d’eccellenza e per valorizzare il suo immenso patrimonio culturale: “L’amministrazione comunale è impegnata a sostenere e valorizzare il settore ceramico, che rappresenta una componente fondamentale dell’economia locale. Attraverso eventi come Buongiorno Ceramica, possiamo dare visibilità alle nostre aziende e ai loro prodotti, favorendo la crescita del comparto e creando nuove opportunità di sviluppo.”

L’assessora allo sviluppo economico, Maria Anastasia, aggiunge: “Buongiorno Ceramica è un’importante vetrina per le nostre aziende ceramiche, un’occasione per far conoscere al grande pubblico la qualità, la creatività e l’eccellenza dei nostri prodotti. I nostri artigiani e le nostre aziende sono da sempre sinonimo di maestria, innovazione e capacità di coniugare tradizione e design contemporaneo. Buongiorno Ceramica è il palcoscenico ideale per mostrare il loro talento e per stringere nuovi contatti commerciali.”

Per maggiori informazioni, contattare l’Infopoint Turistico di Grottaglie, aperto dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Eventi e ingresso al Museo sono gratuiti.

IL PROGRAMMA DEI LABORATORI:

Sabato 18 maggio 2024

• Ceramiche d’arte Carriero: via Crispi n. 24 (lavorazione tornio e decorazioni) mattina: dalle ore 9:00 alle ore 13:00; pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

• Ceramiche Colore & Calore di Lucia Patronelli: via Crispi n. 18 (Decorazione prodotti ceramici) – mattina: dalle ore 9:00 alle ore 13:00; pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

• Ceramiche Artistiche Monteforte Stefano: Via Leone XIII, n. 5 (Decoro Gallo e Graffito su ingobbio) – mattina: dalle ore 9:00 alle ore 13:00; pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

• Ceramica Puparieddu Di Spagnulo Giovanni: Via Caravaggio, n. 14 (Decorazione prodotti ceramici) – pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

• Carpe diem ceramiche di Leonardo Caramia: via Leonardo da Vinci, n. 12 (Modellazione Pupe) – mattina: dalle ore 9:00 alle ore 13:00; pomeriggio: dalle ore 17:30 alle ore 20:00;

• Cocci D’Autore Di Patronelli Emanuele: via Santa Sofia, n. 11 (Lavorazione al tornio) – mattina: dalle ore 10:30 alle ore 12:30; pomeriggio: dalle ore 17,30 alle ore 19:00;

• Ceramiche Di Trani Anna: Via Francesco Crispi, n. 20 (Decorazione prodotti ceramici) – pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

• Ceramiche Di Bentivoglio Ciro: via Francesco Crispi, n. 87 (Lavorazione al tornio) – mattina: dalle ore 10:30 alle ore 13:00; pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

• Galleria Vincenza Di Monteforte Vincenza: via L. da Vinci, n. 5 (laboratorio di ceramica “Maschere antiche, facce moderne: mettici le mani e realizza la tua maschera”) – Pomeriggio: dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Domenica 19 maggio 2024:

• Ceramiche Colore & Calore di Lucia Patronelli, via Crispi n. 18 (Decorazione prodotti ceramici) – mattina: dalle ore 9:00 alle ore 13:00; pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

• Ceramiche Artistiche Monteforte Stefano, Via Leone XIII, n. 5 (Decoro Gallo e Graffito su ingobbio) – mattina: dalle ore 9:00 alle ore 13:00; pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

• Carpe diem ceramiche di Leonardo Caramia, via Leonardo da Vinci, n. 12 (Modellazione Pupe) – mattina: dalle ore 9:00 alle ore 13:00; pomeriggio: dalle ore 17:30 alle ore 20:00;

• Ceramiche Di Bentivoglio Ciro, via Francesco Crispi, n. 87 (Lavorazione al tornio) – mattina: dalle ore 10:30 alle ore 13:00; pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

• Galleria Vincenza Di Monteforte Vincenza, via L. da Vinci, n. 5 (laboratorio di ceramica “Maschere antiche, facce moderne: mettici le mani e realizza la tua maschera”) – Pomeriggio: dalle ore 17:00 alle ore 20:00.