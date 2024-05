(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

14 maggio 2024

Todi, tesoretto da 1,3 milioni di euro in bilancio

“La spesa alla voce progettazioni ha consentito di accedere ad importanti finanziamenti”

Un risultato di amministrazione per l’annualità 2023 pari a 14 milioni e 289 mila euro, al netto dei fondi accantonati per 12 milioni e 220 mila euro e di risorse vincolate per 688 mila euro, con un avanzo pari a 1 milione e 317 mila euro, importo dunque disponibile per essere utilizzato nel 2024 per fare fronte ad ulteriori investimenti. I numeri sono quelli del rendiconto di gestione del Comune di Todi, approvato di recente dalla massima assise cittadina.

La rinegoziazione del debito effettuata nel corso dell’anno 2023 ha consentito inoltre di ridurre l’incidenza degli oneri di ammortamento dei mutui sul complesso delle spese previste nelle annualità 2023 e 2024 con la conseguenza di produrre ulteriori disponibilità di risorse per le necessità di spesa corrente, contribuendo ad evitare rialzi di tariffe o tagli ai servizi erogati.

“La buona gestione – evidenzia l’assessore al bilancio – trova riscontro anche nelle risultanze del conguaglio finale dei Fondi Covid, con il Comune di Todi che sul fronte dei ristori erogati risulta in credito verso lo Stato di 172 mila, importo che verrà corrisposto all’ente locale in quattro rate da qui al 2027”.