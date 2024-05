(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 SANITÀ, MAZZELLA (M5S): “DA INCHIESTA SU TOTI PARTICOLARI AGGHIACCIANTI”

Roma, 14 mag. – “L’inchiesta che sta coinvolgendo Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, fa emergere particolari agghiaccianti sotto il profilo della gestione sanitaria, sbilanciata volutamente verso un modello privatistico. Non è un caso che fu lo stesso Toti, nel 2016, a volere fortemente Walter Locatelli, ex direttore della Asl di Milano, alla guida di Alisa, l’agenzia sanitaria regionale ligure. Non sfugge certo che Locatelli, uomo vicino a Matteo Salvini e che figura tra i finanziatori della Lega, sia uno dei maggiori promotori del modello sanitario pubblico-privato. Allo stesso modo risulta agghiacciante anche la doppia manipolazione delle cifre Covid per avere più forniture di vaccini, così come la presunta maxi-frode sulla commercializzazione delle mascherine contro il coronavirus. Alla luce di questo disegno, continuo a ribadire la necessità di finanziare, coi fondi pubblici, soltanto il SSN anziché la sanità privata. Invece, questo Governo – e i Presidenti di Regione di destra – stanno cercando in tutti i modi di favorire la sanità privata e le lobby che gravitano intorno a quegli interessi. E tutto ciò è semplicemente scandaloso, a prescindere dall’inchiesta che riguarda Giovanni Toti”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali al Senato.

