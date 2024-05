(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 Il Consiglio di Zona 4 dona due panchine rosse al Borgo di Magrignano e al quartiere di Salviano

L’installazione domani, mercoledì 15 maggio, nel parco di Borgo di Magrignano e in via Costanza

Livorno, 14 maggio 2024 – Due panchine rosse, simbolo del rifiuto della violenza sulle donne, e donate dal Consiglio di Zona 4, saranno installate domani, mercoledì 15 maggio nel quartiere di Salviano e nel Borgo di Magrignano.

Le panchine, sulle quali è stata posizionata una targa che riporta il numero di telefono antiviolenza, saranno collocate nel nuovo parco di Borgo di Magrignano alle ore 15 e in via Costanza all’altezza dell’edicola alle 15,30. Presenti i consiglieri, la presidente e il vicepresidente del Consiglio di Zona 4.

Panchine Rosse è un progetto frutto di un movimento internazionale simbolo del rifiuto della violenza sulle donne, ideato e realizzato da Stati Generali delle Donne HUB che ne ha depositato il marchio.

C hiunque può contribuire alla sua diffusione attraverso la posa di una panchina in ogni luogo.

Ed è stato proprio questo l’intento del Consiglio di Zona 4 che ha acquistato 6 panchine per collocarle in vari quartieri: Leccia, Collinaia, Salviano, Borgo di Magrignano e successivamente Scopaia.

