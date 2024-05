Comunicato Stampa – Un’iniziativa all’insegna della solidarietà e dello sport: presentata nella sala consiliare la “Run For Parkinson’s 2024”

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

Un’iniziativa all’insegna della solidarietà e dello sport: presentata

nella sala consiliare la “Run For Parkinson’s 2024”

Solidarietà e sport si intrecciano sullo stesso binario con un obiettivo comune. Ritorna a Voghera il tradizionale appuntamento con la “Run For Parkinson’s”, in programma Domenica 26 Maggio.

L’ASD Atletica Iriense, a seguito dell’assegnazione da parte della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera – ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione Pavese Parkinsoniani ODV ed il patrocinio del Comune di Voghera, la dodicesima edizione della manifestazione podistica “Run For Parkinson’s”, gara competitiva di 10 chilometri a carattere nazionale a cui è abbinata la Family Run, camminata non competitiva su percorso cittadino di 2,5 chilometri rivolta alle famiglie, alle scuole cittadine e ai soggetti affetti dal morbo di Parkinson, che partirà alle ore 10:15 dall’ex caserma di cavalleria di via Gramsci, n. 1.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella conferenza stampa svoltasi nella sala consiglio del Comune di Voghera alla presenza dell’assessore allo sport Giuseppe Giovanetti, del consigliere provinciale Giuseppe Carbone, del consigliere comunale Laura Anselmi, del presidente dell’Associazione Pavese Parkinsoniani Adele Rea, del presidente dell’Asd Atletica Iriense Lorenzo Somenzini, del presidente del comitato provinciale Fidal Pavia Claudio Baschiera, del responsabile del reparto neurologia dell’ospedale di Voghera, il dottor Carlo Dallocchio, della presidente della Fondazione Teatro Sociale Renata Martinotti, degli sponsor dell’evento Vittoria Assicurazioni – Agenzia Forni (ha partecipato Claudio Forni) ed Ortopedia Noli (ha partecipato Marco Serra).

“ La manifestazione, punto di incontro tra sport e solidarietà, intende evidenziare la sensibilizzazione e il sostegno alle persone affette dal morbo di Parkinson – spiega l’assessore allo sport Giuseppe Giovanetti -. O ltre all’aspetto sportivo, l’iniziativa ha come obiettivo la raccolta di fondi a favore di tutte le associazioni no profit locali che sostengono la ricerca, i malati di Parkinson e le loro famiglie. Si tratta di un evento che ha sempre riscosso un grande successo in termini di partecipazione e mi auguro possa ripetersi anche per l’edizione 2024. Colgo l’occasione per ringraziare gli organizzatori, Regione Lombardia per il grande supporto, e tutti gli attori che andranno a contribuire alla buona riuscita dell’evento”.

” Regione Lombardia ha voluto sostenere ‘Attiva-Menti Parkinson Festival’ e la tradizionale corsa competitiva ‘Run for Parkinson’s Voghera’ perché da sempre considera centrale il valore dello sport per la formazione della persona e come volano di valori educativi e di inclusione sociale, di prevenzione, cura e corretti stili di vita, anche attraverso il sostegno alle famiglie in difficoltà – il messaggio dell’ assessorato regionale alla famiglia, disabilità, solidarietà sociale e pari opportunità -. E sprimo la mia gratitudine all’Associazione Pavese Parkinsoniani per la sua straordinaria opera di sensibilizzazione sulla malattia, l’attenzione ai caregiver e per la sua capacità di coinvolgere l’intera comunità del nostro territorio con iniziative culturali innovative e sinergiche con le istituzioni locali. Grazie, infine, a chi crede nella ricerca e ai tanti volontari che testimoniano con competenza e umanità come promuovere la coesione sociale”.

Di seguito le dichiarazioni di Lorenzo Somenzini, presidente dell’Asd Atletica Iriense: “Si tratta di un percorso ben collaudato nel corso degli anni e omologato Fidal: la gara competitiva di 10 chilometri rientra infatti nel calendario nazionale. Abbiamo pensato ad una partenza della gara competitiva alle ore 10:15, in quanto ci auguriamo che la temperatura sia mite, e della non competitiva alle ore 10:45, per dare la possibilità ai partecipanti di usufruire di un ristoro tradizionale, con l’aggiunta di una risottata, gestita dalla Croce Rossa”.

L’Associazione Pavese Parkinsoniani ODV dal 1977 opera nelle tre sedi di Pavia, Voghera e Vigevano con servizi che promuovono autosufficienza, indipendenza e autostima nelle persone con malattia di Parkinson, loro familiari e caregiver.

“A corollario della tradizionale “Run For Parkinson’s”, la nostra associazione ha voluto promuovere la conoscenza della patologia e sensibilizzare cittadini ed istituzioni al fine di migliorare l’accoglienza delle persone malate nella società attraverso l’organizzazione di un Festival per il Parkinson, esperienza unica in Italia che prevede quattro giorni di attività a Voghera. Il Festival è stato patrocinato da tutte le istituzioni sanitarie della provincia, dai Comuni di Vigevano, Voghera e Pavia, da Regione Lombardia, che ha erogato anche un importante contributo, oltre a diversi sponsor. All’inaugurazione della mostra verrà proposta ai cittadini l’adesione al Manifesto Europeo del Parkinson” ha spiegato la presidente dell’Associazione Pavese Parkinsoniani, Adele Rea, che ha illustrato, per l’occasione, l’”Attiva-Menti Parkinson Festival”, di cui riportiamo di seguito il programma.

Giovedì 23/05 – ore 18:00: inaugurazione della mostra “Nonchiamatemimorbo” presso la Biblioteca Ricottiana del Comune di Voghera alla quale parteciperanno autorità comunali, provinciali e regionali ed i dirigenti Dìdi Parkinson Italia. Si tratta di una mostra itinerante già presentata in molte città Italiane (Pavia nel 2023) ed in sedi prestigiose. La mostra sarà visitabile nei giorni 24, 25 e 26/05 ore 10:00-18:00.

Venerdì 24/05 – ore 15:30: “Passeggia Menti” Nordic Walking in città con Outdoor Oltrepo’ – partenza dalla ex caserma di cavalleria.

Sabato 25/05 ore 10:00 “Risveglia-Menti” attività motoria adattata aperta a tutti, a cura della facoltà di Scienze Motorie. Ritrovo alla ex caserma di cavalleria a Voghera;

ore 17:00 presentazione dell’audiolibro “Nonchiamatemimorbo storie di resistenza al Parkinson” e incontro con esperti “Muoversi personal-mente con Mister Parkinson” presso la Biblioteca Ricottiana;

ore 21:00 “La musica si può fare in un solo modo: Insieme” organizzato dalle musicoterapiste Roberta Mori e Anna Achilli in collaborazione con Abra Ensemble presso il teatro San Rocco.

Domenica 26/05 ore 16.00 spettacolo teatrale “La Bellezza Resta Circus” presso il Teatro Valentino Garavani di Voghera – regia di L. Fortunato di Antigone Pavia APS. In scena il gruppo integrato di persone con Parkinson ed altri cittadini.

