(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

Cari Amici e Amiche, Colleghi e Colleghe,

aggiungo due righe in testa a questo messaggio elettorale per l’INPGI, solo per creare chiarezza riguardo ad un argomento molto importante per noi.

Il GRUPPO GINO FALLERI, non è più associato o associabile in alcun modo al Gruppo GIORNALISTI 2.0 rappresentato da Maurizio Pizzuto e Maurizio Lozzi.

Decisione scaturita solo da incomprensioni caratteriali su progetti da sviluppare per il futuro dei colleghi, molto divergenti tra i due Gruppi.

Il GRUPPO GINO FALLERI proseguirà da solo portando avanti con onestà e rispetto, il faticoso lavoro iniziato molti anni fa dal grande GINO, per garantire il cambiamento e migliorare la nostra professione.

Proprio parlando di cambiamento, siamo giunti al rinnovo delle cariche dell’Organo Amministrativo dell’INPGI.

È un passaggio molto serio e di garanzia, a protezione e controllo dei nostri soldi, del denaro che stiamo versando nelle casse dell’INPGI.

Con gli altri due colleghi storici, che sicuramente tutti conoscete, Pierluigi Roesler Franz e Nicola Di Stefano, abbiamo deciso di metterci la faccia e ad impegnarci a lavorare in modo serio e trasparente come abbiamo sempre fatto.

Vogliamo esservi di supporto e di riferimento all’interno dell’Istituto, in difesa dei versamenti economici che state portando avanti da anni, con grandi sacrifici.

SACRIFICI che serviranno a Voi stessi, per garantirvi un futuro pensionistico più sereno ed onestamente meritato. Andiamo a queste elezioni consapevoli che, se eletti, saremo responsabili e garanti dei vostri investimenti.

Il nostro dovere sarà quello di difendere sempre i vostri interessi, per migliorare quello che in passato è stato perso.

Grazie per il tempo di lettura che mi avete concesso.

Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Vi ricordo che potranno votare solo i pubblicisti iscritti all’INPGI2..

Così Roberto Rossi, in una nota.