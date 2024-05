0511 batteria valdilocchi visite gratuite

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

BATTERIA VALDILOCCHI: VISITE GUIDATE GRATUITE

Prossimo appuntamento domenica 12 Maggio

La Spezia, 11 maggio 2024 – Nuovo appuntamento con le visite guidate gratuite alla Batteria Valdilocchi organizzate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Proloco del Golfo.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 12 Maggio, dalle 11 alle 18.

La Batteria si trova in Via delle Casermette, a Pagliari e si ricorda che la viabilità è stata modificata con la realizzazione di una nuova rotatoria che rende maggiormente accessibile il transito verso la Batteria. Dalla nuova rotonda proseguire su via Rita Levi-Montalcini e poi seguire le indicazioni per il campo sportivo Cimma, dove si trova il posteggio.

Dal parcheggio bisogna proseguire a piedi su strada bianca per circa 800 metri per giungere sulla sommità della collinetta e godere di una splendida vista sul golfo. Le visite guidate partiranno dalla Batteria.