CS, AOOR Villa Sofia – Cervello di Palermo, al via i lavori di risanamento del prospetto e messa in sicurezza del Padiglione A dell’ospedale Cervello

padiglione A dell’ospedale Cervello*

Cervello” di Palermo, *Roberto Colletti,* comunica l’inizio dei lavori di

risanamento e messa in sicurezza del retroprospetto del padiglione A

– balconi compresi – dell’ospedale Cervello e commenta così: “Si tratta di

un intervento che manifesta ulteriormente i nostri costanti sforzi al fine

di garantire la massima sicurezza e la qualità delle nostre strutture;

obiettivi prioritari di questa azienda, ma anche una condizione necessaria

per coniugare l’assistenza e l’umanizzazione delle cure: aspetti che non

possono prescindere dalla ferma volontà di offrire agli utenti un ambiente

confortevole, oltre che sicuro”.

I lavori programmati, che inizieranno a breve, rappresentano, dunque, un

passaggio importante volto al miglioramento delle condizioni strutturali

dell’edificio in oggetto, nella ratio di assicurare uno standard elevato di

sicurezza e funzionalità sia per il personale che per i pazienti. Il

padiglione in questione ospita al suo interno diverse unità operative, tra

cui il Pronto Soccorso Adulti ed il Pronto Soccorso Pediatrico, ovvero si

tratta di un corpo unico allocato di fronte la palazzina in cui ha sede la

direzione sanitaria e per superficie è il piu grande del presidio

Cervello.

“Gli interventi previsti – spiega il RUP, ing. *Federica Di Carlo*,

dell’Unità Operativa Complessa “Settore Tecnico” dell’AOOR Villa Sofia –

Cervello – includono: lavori di riparazione e consolidamento dei balconi

esistenti per garantire la sicurezza degli accessi esterni al padiglione A,

allo scopo di prevenire potenziali rischi derivanti da eventuali problemi

strutturali; interventi specifici nel retroprospetto per verificare e

consolidare la struttura secondo gli standard di sicurezza vigenti. Si

tratta di misure che contribuiranno a garantire la stabilità dell’edificio

nel suo complesso. Durante i lavori, che saranno condotti da ditte

specializzate ed esperte nel settore edilizio, saranno naturalmente

adottate tutte le precauzioni di rito necessarie a prevenire qualsiasi

inconveniente o disagio per il personale ed i pazienti dell’ospedale”.

