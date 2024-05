(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

Lavoro: 494mila le assunzioni previste dalle imprese a maggio (+5,8%)

e 1,6milioni entro luglio

Sud e Isole fanno da traino con 140mila entrate attese (+11,9%)

Roma, 9maggio 2024 – Sono poco meno di 494mila i contratti di assunzione (di durata superiore

ad un mese o a tempo indeterminato) programmati dalle imprese a maggio e quasi 1,6 milioni per

il trimestre maggio-luglio, con un incremento della domanda di lavoro di circa 27mila unità

rispetto a maggio 2023 (+5,8%) e di quasi 35mila unità sul corrispondente trimestre (+2,2%).

L’industria nel suo complesso programma più di 136mila entrate nel mese e oltre 410mila nel

trimestre, con una crescita rispettivamente del 3,5% e del 2,4% rispetto a un anno fa. Le imprese

dei servizi sono alla ricerca di 357mila lavoratori nel mese e di circa 1,2milioni nel trimestre, con

incrementi rispettivamente del 6,7% e del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il Sud e Isole

l’area territoriale più dinamica con 140mila contratti attesi. A delineare questo scenario è il

Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali 1.

A maggio, il manifatturiero ricerca 85mila lavoratori che salgono a 262mila nel trimestre. Ad

offrire le maggiori opportunità di lavoro sono le industrie della meccatronica (22mila contratti da

attivare nel mese e 65mila nel trimestre), seguite da quelle della metallurgia (16mila nel mese e

48mila nel trimestre), dell’agroalimentare (12mila nel mese e 45mila nel trimestre) e della moda

(10mila nel mese e 29mila nel trimestre). Il comparto delle costruzioni, invece, programma per il

mese 51mila entrate e 148mila entrate nel trimestre. Di rilievo, complice anche l’approssimarsi

della stagione estiva, anche la domanda di lavoro della filiera del turismo con 119mila opportunità

lavorative offerte nel mese e 405mila nel trimestre maggio-luglio. Molteplici, infine, le

opportunità di lavoro offerte dal commercio con 69mila entrate programmate nel mese e 220mila

nel trimestre. Seguono i servizi alle persone (circa 53mila contratti nel mese e 188mila nel

trimestre) e i servizi operativi di supporto a imprese e persone (39mila nel mese e 125mila nel

trimestre).

Si conferma elevato il mismatch tra domanda e offerta di lavoro: a maggio sono difficili da reperire

il 48,2% dei profili professionali ricercati, difficoltà riconducibile prevalentemente alla mancanza

di candidati, con circa 238mila posizioni lavorative che rischiano di restare scoperte.

Il Borsino delle professioni riporta tra i profili più difficili da reperire prevalentemente le figure

operaie specializzate quali operai addetti a macchinari dell’industria tessile e delle confezioni (il

78,9% è di difficile reperimento), operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni

(76,9%), fabbri ferrai e costruttori di utensili (76,8%), fonditori, saldatori, lattonieri, calderai,

montatori di carpenteria metallica (73,5%). Elevata anche la difficoltà a trovare i candidati adatti

per i tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (68,5%), i tecnici in campo

ingegneristico (64,7%), i tecnici della salute (62,1%) e gli ingegneri (58,8%).

Sostanzialmente stabile rispetto a 12 mesi fa la domanda di lavoratori immigrati pari al 19,7% del

totale (97mila assunzioni). La richiesta di manodopera straniera si concentra soprattutto nei

servizi operativi di supporto a imprese e persone (il 32,6% delle assunzioni), servizi di trasporto,

logistica e magazzinaggio (30,6%), metallurgia (23,4%), costruzioni (23,1%) e turismo (20,2%). A

livello territoriale dopo la maggiore vivacità delle imprese del Sud e Isole (+15mila, +11,9%) segue

il Nord Ovest (7mila, +5,5%), Centro (3mila, +3,3%) e Nord Est (1,6mila +1,4%).

Le previsioni del mese di maggio si basano sulle interviste realizzate su un campione di più di 108mila imprese nel

periodo 18 marzo 2024 – 03 aprile 2024

LAVORATORI PREVISTI IN ENTRATA DALLE IMPRESE PER CLASSE DIMENSIONALE (v.a.; %)

LE ENTRATE PER CLASSE DIMENSIONALE (v.a.)

INDUSTRIA

SERVIZI Variazione

Variazione maggio

Maggio 2024 Maggio – Luglio 2024 mag – lug 24/

2024/2023

105.130 38.530 mag – lug 23

114.760 373.440

1-9 dipendenti +2.960 -8.700

117.710 49.750 147.700 382.510

10-49 dipendenti +9.250 +12.330

65.350 30.510 91.220 200.090

50-249 dipendenti +9.080 +18.650

68.740 17.980 56.450 216.140

250 dipendenti e oltre +5.670 +12.490

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior, 2024

LAVORATORI PREVISTI IN ENTRATA DALLE IMPRESE PER SETTORE ECONOMICO (v.a.; %)

LE ENTRATE PER SETTORE (v.a.)

Variazione

Variazione maggio

Maggio 2024 Maggio – Luglio 2024 mag – lug 24/

2024/2023

mag – lug 23

136.780 INDUSTRIA 410.120 +4.690 +9.790

Industria manifatturiera e

85.350 262.370 -1.520 -6.040

Public Utilities

51.420 Costruzioni 147.750 +6.210 +15.830

69.460 Commercio 220.360 +11.630 +28.600

Servizi di alloggio e

118.740 ristorazione; servizi 404.770 +11.260 +6.220

turistici

115.650 Servizi alle imprese 358.670 -4.850 -18.070

Servizi alle persone +4.220 +8.240

53.080 188.390

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior, 2024

DIFFICOLTA’ DI REPERIMENTO E MOTIVAZIONI (%)

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior, 2024

I SETTORI CON MAGGIORE DIFFICOLTA’ DI REPERIMENTO (%)

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior, 2024

LAVORATORI IMMIGRATI E I PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO (V.A. E %)

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior, 2024

*Sono qui presentate le professioni richieste per i principali gruppi professionali. La somma delle entrate per ciascun “gruppo

esposto”, pertanto, non corrisponde al totale

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior, 2024

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior, 2024