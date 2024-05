(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 *Comunali Baronissi, La Candidata Sindaco Anna Petta: “A Baronissi

insedieremo un Servizio di Psicologia di Base”*

*Anna Petta: “Tra i primi atti un nuovo protocollo d’intesa con l’Asl

Salerno**”*

“All’interno del nostro programma elettorale abbiamo previsto un Servizio

di Psicologia di Base per Baronissi. Come parte dei nostri impegni

prioritari, ci prefiggiamo di garantire il benessere e la salute mentale di

tutti i cittadini, ponendo le politiche sociali al centro della nostra

azione amministrativa” ha dichiarato *Anna Petta.*

“Uno dei primi passi sarà la realizzazione di un nuovo protocollo d’intesa

con l’Asl Salerno, mirato a istituire sul territorio un servizio

convenzionato gratuito di neuropsichiatria infantile e psicologia di base,

come previsto dalla legge regionale della Campania. Questo servizio sarà un

faro di sostegno per coloro che attraversano momenti di difficoltà emotiva

e necessitano di un supporto professionale” ha aggiunto *Petta*.

“Riconosciamo l’importanza di affrontare le sfide della salute mentale,

specialmente tra i giovani, e ci inseriamo con determinazione nel dibattito

nazionale su questo tema cruciale. La Campania ha già fatto strada, essendo

stata la prima regione in Italia ad istituire un simile servizio secondo la

legge 35 del 2020, diventando un modello per il resto del Paese. Inoltre,

la riforma sanitaria introdotta dal decreto ministeriale 77 del 2022

include lo psicologo di base come figura fondamentale per l’assistenza

territoriale, affiancando i medici di medicina generale e i pediatri di

libera scelta. Ci impegniamo anche a fronteggiare la carenza di figure

professionali nel settore sanitario a Baronissi, garantendo un’assistenza

primaria di qualità per tutti i cittadini. Oltre a promuovere l’assistenza

specialistica nelle scuole, con progetti di mentoring da realizzare in

sinergia con le istituzioni scolastiche e l’Asl per contrastare la

dispersione scolastica e la povertà educativa. Intendiamo creare un Polo

specialistico per elevare ulteriormente i livelli della qualità della vita

nella nostra comunità”. *ha spiegato Petta*.

“Secondo dati dell’Istituto Superiore di Sanità, i disturbi mentali

rappresentano il 16% delle malattie nella fascia 10-19 anni, con ansia e

depressione che costituiscono il 40% di tutte le diagnosi. È fondamentale

agire su questo fronte, considerando che il 75% degli studenti, secondo

l’Unicef, sperimenta episodi di stress causati dalla scuola e il 44% si

sente inadeguato a causa di un ambiente sociale ipercompetitivo. Inoltre,

stiamo lavorando alla realizzazione del Parco della Salute e del Benessere

“Baronissi Health & Well Being”, che completerà l’area di Città della

Medicina, ospitando la Casa di Comunità e il centro sanitario

polispecialistico di accesso alle cure primarie. Questo polo dedicato al

benessere della persona sarà un punto di riferimento per la nostra