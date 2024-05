(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

INVITO STAMPA

Roma, 6 maggio 2024

europee: UNINDUSTRIA, INCONTRO CON PARLAMENTARI CIRCOSCRIZIONE ITALIA CENTRALE ALL’INTERNO DI FABBRICA EUROPA

mercoledì 8 maggio ore 10.30

c/o sede di Unindustria a Roma (Via Andrea Noale 206)

Il prossimo mercoledì 8 maggio alle ore 10.30 presso la sede di Unindustria a Roma, si terrà FABBRICA EUROPA. Le proposte di Confindustria per le elezioni europee, un incontro con i Parlamentari europei della circoscrizione Italia Centrale, promosso da Unindustria, insieme alla Delegazione di Confindustria presso l’Unione europea e al Consiglio delle Rappresentanze Regionali di Confindustria, con il supporto dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo.

All’incontro interverranno il Presidente di Unindustria Angelo Camilli, il Direttore dell’ufficio in Italia del Parlamento europeo Carlo Corazza, il Delegato per l’Europa di Confindustria Stefan Pan, il Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali di Confindustria Vito Grassi. Modererà l’incontro Matteo Borsani Direttore Affari Europei Confindustria.

L’obiettivo dell’evento è illustrare e dibattere “Fabbrica Europa”, il documento programmatico di Confindustria in vista delle elezioni europee del prossimo giugno, e favorire il confronto sui temi strategici per lo sviluppo dell’economia e del territorio della nostra regione.

Per poter partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://bit.ly/4bjBFxh