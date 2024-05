CONFARTIGIANATO SARDEGNA–C.STAMPA–06-05-24–IMPRESE E SOCIAL – Più del 55% delle imprese sarde utilizza i new media

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 Prot. n.______ Federico Marini

IMPRESE E SOCIAL – Più del 55% delle imprese sarde utilizza i new

media ma poche ancora riescono a sfruttali adeguatamente. Fabio Mereu

(Presidente Confartigianato Sardegna): “Bisogna affidarsi agli esperti, se si

vuole crescere e proporre i propri servizi e beni oltre il “vicinato””.

Associazioni Facebook, Instagram, TikTok, Twitter X, LinkedIn, Pinterest, Reddit, Tumblr,

Territoriali Snapchat e BeReal stanno rivoluzionando il panorama della comunicazione aziendale

Sud Sardegna

anche in Sardegna. Sono sempre di più, infatti, le imprese sarde che abbracciano i

Cagliari social media come strumento essenziale per la propria visibilità e crescita.

Via Riva Villasanta 241

registrando un significativo aumento rispetto agli anni precedenti, e attestandosi non

Oristano

Via Campanelli, 41 lontano dalla media dell’Unione europea. In 10 anni la crescita è stata del 29,6%,

Nuoro È quanto emerge dall’analisi realizzata dall’Ufficio Studi di Confartigianato

Via Brig.Sassari, 37 Imprese Sardegna, sui dati dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del

2023.

Sassari “Questo fenomeno riflette un cambiamento profondo nel modo in cui le aziende

Via Alghero, 30

Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – l’impatto di questi nuovi media è

Gallura Olbia

Via Sangallo 67 tangibile e in continua crescita sia nelle relazioni tra impresa e impresa, sia tra impresa

per tutte le attività produttive, indipendentemente dalle loro dimensioni”.

L’analisi tra il 2020 e 2023 parla di una crescita quasi impercettibile di

Facebook dello 0,1%, data dal 36,4% del 2020 contro il 36,7% del 2023. Crescono

sensibilmente Istagram del 5,4% (27,3% nel 2020 contro il 32,7% del 2023) e

Twitter X del 7,9% (dal 9,9% a 17,8%). Boom di TikTok con +15.9% (da 6,5% a

22,4%). Cala Linkedin che registra un -3,3% (19,3% nel 2020 contro il 16% del

2023).

Il rapporto mostra come le piccole imprese più attive sui social siano quelle dei

Servizi, seguite dal Manifatturiero e dalle Costruzioni, dimostrando come ogni settore si

stia adattando all’era digitale per rimanere competitivo e innovativo. L’uso dei social

media da parte delle piccole imprese si articola in diverse strategie: dallo sviluppo

dell’immagine aziendale alla raccolta di opinioni e recensioni, dalla ricerca di personale

all’coinvolgimento dei clienti nello sviluppo e nell’innovazione di prodotti e servizi.

“Al di la di questi dati, il vero problema è che la stragrande maggioranza delle

imprese non ha una strategia di azione sui social – prosegue Mereu – come evidenziava

una ricerca del 2022, le attività produttive sono presenti sui new media ma non riescono

a gestire al meglio i contatti e le interazioni”. “Determinare quali piattaforme social

sono più adatte o monitorare e misurare i risultati in relazione agli obiettivi definiti –

conclude il Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – sono attività che, se si

Confartigianato Imprese Sardegna

vuole crescere, hanno bisogno di formazione adeguata o sono da affidare a esperti. Su

questo le aziende, anche piccole, devono investire e stare al passo co i tempi se vogliono

competere non più a livello di “vicinato” ma nel mondo”.

A livello nazionale, secondo i dati raccolti nel 2023, il numero di utenti unici su siti

e app di social network ha raggiunto la cifra impressionante di 38,6 milioni. Tra i