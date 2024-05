CS AOOR Villa Sofia Cervello di Palermo. Aggiudicati i Lavori di manutenzione straordinaria dell’UOC di Neurologia presso il Presidio Ospedaliero Villa Sofia

(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

ven 03 maggio 2024

*Aggiudicati i Lavori di manutenzione straordinaria dell’UOC di Neurologia

presso il Presidio Ospedaliero Villa Sofia*

l’avvio dell’Intervento di manutenzione straordinaria dei locali dell’unità

operativa complessa di Neurologia e Stroke Unit, presso il presidio

ospedaliero “Villa Sofia”. Si tratta di un importante progetto il cui avvio

è reso possibile a seguito dell’aggiudicazione dei lavori tramite procedura

di gara sulla piattaforma MePA di Consip. L’obiettivo è quello di

migliorare significativamente le infrastrutture sanitarie interessate e,

quindi, la relativa risposta assistenziale.

Per garantire un approccio specializzato e mirato alle esigenze specifiche

dell’unità operativa di Neurologia e Stroke Unit, il progetto è stato

redatto dal personale dell’U.O.C. (unità operativa complessa) “Servizio

Tecnico” che si occuperà, inoltre, anche della direzione dei lavori.

“I lavori – spiega l’ing.* Vincenzo Nicastri*, direttore del Servizio

Tecnico dell’A.O.O.R. Villa Sofia Cervello di Palermo – prevedono

interventi mirati ad ottimizzare e modernizzare l’ambiente dell’unità

operativa di Neurologia, per garantire un progressivo aumento degli

standard di qualità e sicurezza. In particolare – sottolinea *Nicastri *-

si procederà con l’ammodernamento e la riqualificazione dei servizi

igienici dedicati alle aree di degenza, per assicurare condizioni ottimali

di igiene e comfort ai pazienti; saranno installate nuove prese di Gas

Medicinali a servizio delle travi testa-letto, migliorando così

l’efficienza e la sicurezza delle attrezzature mediche; verrà, inoltre,

realizzato un nuovo locale dedicato alla medicheria per una migliore

gestione e accessibilità agli strumenti ed ai materiali medici. Infine, si

prevede, grazie alla fusione di alcuni locali, la realizzazione di una

nuova sala Stroke Unit, con lo scopo di migliorare la gestione dei casi

neurologici critici, oltre che i tempi di intervento ed assistenza”. La

conclusione dei lavori è prevista entro la fine del mese di maggio. Dunque,

l’azienda ospedaliera palermitana punta ad una rapida fruizione dei

benefici derivanti da questa significativa iniziativa.

Soddisfazione è stata espressa dal commissario straordinario dell’AOOR

Villa Sofia-Cervello, *Roberto Colletti* che commenta così’: “Questi

interventi mirano, non solo al miglioramento delle condizioni strutturali e

funzionali dell’unità di Neurologia, ma contribuiscono, inoltre, al

potenziamento delle capacità di cura ed assistenza verso i pazienti affetti

da patologie neurologiche, pertanto, rappresentano un significativo passo

avanti per l’ospedale e la comunità che serviamo, nonché un esempio

costruttivo degli sforzi costanti che la nostra azienda ospedaliera attua

regolarmente e costantemente per migliorare e potenziare i servizi offerti

e la qualità della risposta ai bisogni di salute”.

Maria Grazia Elfio

Addetto stampa Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello

