Convocazione cc 6.5.2024

(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 CITTÀ DI RAGUSA

http://www.comune.ragusa.it

______________________________________________________________________________________

SETTORE I – SERVIZI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, COESIONE SOCIALE

Ai Consiglieri Comunali

Oggetto: Convocazione seduta Consiglio Comunale

Si informano i signori Consiglieri che il Consiglio Comunale è convocato, ai sensi dell’art. 9 del

vigente Regolamento, in sessione ordinaria per LUNEDI’’ giorno 6 MAGGIO 2024 alle ore 18:00,

presso l’Aula Consiliare di C.so Italia 72, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Adozione del Nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) ai sensi dell’art. 53 comma 1 della L.R.

19/2020 e della L.R. 71/78 –

(proposta per il cc. Num. 12 del 06/02/2024 )

Unitamente alla presente, si allegano gli emendamenti al Nuovo Piano Regolatore Generale (PRG)

non ancora discussi (dal num.26 al num. 52), presentati dai Consiglieri Comunali e muniti di parere

tecnico e contabile.

Il Responsabile del procedimento

Maria Grazia Lena

Lena Maria

10:20:46

GMT+00:00

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Fabrizio Ilardo

ILARDO

FABRIZIO

10:21:41

GMT+00:00