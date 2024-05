(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 Ucraina, Zanni (Lega), per noi prima gli italiani, per Gozi prima Soros e Macron

Milano, 2 mag – “Dall’eurodeputato eletto in Francia Sandro Gozi, che con Renew Europe ha votato per cinque anni a favore di ogni follia green e di ogni misura contro cittadini, agricoltori e imprese italiane, nessuna lezione. Le sue fake news sono solo il goffo tentativo di chi sa che la pacchia finirà dopo il 9 giugno. Rivendichiamo il nostro no a mandare i nostri ragazzi a combattere e morire per volere di Macron. Se le ingerenze estere lo appassionano così tanto ci parli di quelle presenti nel suo gruppo politico europeo: da Renzi, pluri-candidato che riceve lauti compensi dal regime saudita, al cospicuo e non disinteressato sostegno del finanziere Soros a Più Europa, o di come intenda difendere il nostro Paese chi, come lui, ha preferito candidarsi all’estero. Quando si parla della parte da cui stare, è evidente la differenza tra la Lega che sta dalla parte degli italiani, e chi invece tutela gli interessi di Macron e di una potenza straniera”.

Così Marco Zanni, europarlamentare della Lega, presidente del gruppo Identità e Democrazia, risponde alle parole di Sandro Gozi.