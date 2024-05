Invito stampa – Federazione Provinciale Allevatori: lunedì 6 maggio assemblea annuale dei soci

(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 Federazione Provinciale Allevatori:

lunedì 6 maggio assemblea annuale dei soci

Archiviata con successo la “Festa di primavera”, un altro importante appuntamento attende la Federazione Provinciale Allevatori.

L’assemblea annuale, infatti, è occasione per socie e soci dell’ente con sede in via delle Bettine a Trento per incontrare e confrontarsi con i vertici, esaminare ed esprimere il proprio voto ai risultati di un anno di attività racchiusi nel bilancio dell’esercizio consegnato agli archivi lo scorso 31 dicembre.

La parte pubblica dell’assemblea annuale prenderà il via

lunedì 6 maggio inizio alle ore 11.30

alla sala riunioni della Federazione Provinciale Allevatori

in via delle Bettine 40 a Trento

Interverranno i vertici della Federazione Provinciale Allevatori: il presidente Giacomo Broch e il direttore Massimo Gentili.

Colleghe/i giornaliste/i sono cordialmente invitati.

