1 maggio, Sardone (Lega), rapper insulta Meloni, sinistra e femministe in silenzio

Milano, 2 mag – “Dal rapper Gennarone, frasi sessiste e insulti al presidente del consiglio Giorgia Meloni, mentre sinistra e femministe stanno in silenzio. Solidarietà alla premier per le frasi vergognose e irripetibili pronunciate dal palco del concerto del primo maggio, senza che nessuno a sinistra abbia preso le distanze. Che fine hanno fatto le femministe, la denuncia della società patriarcale, l’indignazione generale? O forse se gli insulti sono rivolti al centrodestra vanno bene? Ancora una volta, assurdo doppiopesismo”.

Così in una nota Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, capolista Nord Ovest per la Lega alle elezioni europee.