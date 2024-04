INVITO CONFERENZA STAMPA 2 MAGGIO – TREVISO IN ROSA

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

GIOVEDI’ 2 MAGGIO

alle ore 12.30

presso la

SALA ARAZZI di CA’ SUGANA

MUNICIPIO DI TREVISO

si terrà la conferenza stampa di presentazione di

TREVISO IN ROSA

decima edizione della manifestazione dedicata alle donne

domenica 5 maggio 2024

Parteciperanno:

Rappresentanti dell’Amministrazione comunale

Enrico Caldato, organizzatore Treviso In Rosa

Filippo Bellin, organizzatore Treviso in Rosa

Alessandro Gava, presidente LILT Treviso

Antonella Torresan, Avis Treviso

Comune di Treviso