VVF Incendio negozio

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 29 aprile 2024 Era passata da poco la mezzanotte, quando un denso fumo è incominciato ad uscire dai locali al primo piano di un negozio in via Anfossi nel quartiere di Pontedecimo a Genova. Prontamente è stata inviata la squadra di Bolzaneto e, in rinforzo dalla sede centrale, una ulteriore squadra e il carro autoprotettori per la riserva di aria respirabile. Mentre una squadra si creava un accesso dalla porta principale, l’altra rompeva le finestre sul retro per fa evacuare il fumo. Una volta entrati si individuava l’incendio nel quadro elettrico posto nel ripostiglio e si provvedeva all’estinzione. Limitati i danni da incendio, ma ingenti quelli creati dal fumo

a questo link il video

https://cloud.vigilfuoco.tv/s/NdrQeKCR6n2TsjC

Le immagini riportanti il logo tondo con la dicitura “Vigili del fuoco” in alto a destra, sono di proprietà del Corpo Nazionale.

Per tali immagini lo stesso Corpo nazionale concede alle testate giornalistiche la pubblicazione a titolo gratuito esclusivamente per le notizie di cronaca.

La rimozione del logo non è giustificabile in quanto identifica chiaramente l’origine e la proprietà dell’immagine stessa

—————————————————

Centro Documentazione e Comunicazione

Vigili del Fuoco Genova

Via Albertazzi 2

16100 Genova