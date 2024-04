SCOMPARSA GIANPIETRO BENEDETTI, IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA FVG PIERLUIGI ZAMÒ: «SORPRESO E DISPIACIUTO»

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 28 aprile 2024 Trieste, 28 aprile 2024 – Appresa la notizia della scomparsa di Gianpietro

Benedetti, il Presidente di Confindustria FVG, Pierluigi Zamò, oltre ad

avere espresso le proprie sincere condoglianze e la propria vicinanza alla

famiglia a nome di CFVG, si è detto «sorpreso e dispiaciuto; scompare – ha

aggiunto – un grande protagonista dell’economia di questo territorio e

internazionale che – ha detto ancora Zamò – aveva saputo portare il Gruppo

Danieli a livelli di assoluta eccellenza in tutto il mondo. La notizia ci

ha davvero sorpresi, non eravamo a conoscenza delle gravi condizioni di

salute. È morto un grande imprenditore»

