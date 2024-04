RESISTERE PEDALARE RESISTERE_l’iniziativa FIAB per il 25 APRILE

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 24 aprile 2024 In collaborazione con

GIOVEDÌ 25 APRILE 2024

Resistere

Pedalare

Resistere

Giovedì 25 aprile torneremo sulle sponde del Po per ricordare gli episodi e storie della

Resistenza che videro protagonisti donne e uomini del nostro Polesine, da Occhiobello a

Ficarolo. Poi, dopo la pausa pranzo al sacco, visiteremo il Museo della Seconda Guerra

Mondiale del Fiume Po a Felonica (Mantova).

Ritrovo ore 9:00 in piazza Maggiore a Santa Maria Maddalena

e ore 9:20 in piazza Matteotti a Occhiobello, rientro per le ore 17 circa.

Per chi partisse da Rovigo, sarà possibile il trasporto su furgone delle bici,

ritrovo ore 8:15 presso piazzale di Vittorio (multipiano).

Contributo organizzativo e assicurativo di 3€ soci FIAB, non soci 5€.

Iscrizioni in sede FIAB Rovigo o online su http://www.rovigoinbici.org

DISTANZA: 60 km con tratti di sterrato semplice

Questa non è un’iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì un’attività sociale, culturale e ambientale rivolta prevalentemente

(via Savonarola 18 – Occhiobello) dalle 10:30 alle 12:00.