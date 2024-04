(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 24 aprile 2024 Premierato: Ternullo, FI convintamente a favore, basta intrighi di palazzo

“Arriva alla sua prima approvazione la riforma della Costituzione che introduce l’elezione diretta del premier, un intervento con cui vogliamo dare più potere ai cittadini e fermare, una volta per tutte, gli intrighi di palazzo, i transfughi e il trasformismo. Questa è la vera novità di avere un primo ministro eletto direttamente ma che, ove sia necessario, può essere sfiduciato. In questo caso si apre un processo ulteriore che coinvolge ancora il Parlamento. Noi riteniamo che debbano essere i cittadini a scegliere da chi farsi governare per i cinque anni di legislatura. Questo significa introdurre l’elezione diretta del premier”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo durante la dichiarazione di voto sul premierato in Commissione Affari costituzionali. “Le alternative che abbiamo davanti sono due. Da una parte ci sono gli italiani che, attraverso il voto, scelgono da chi farsi governare. Dall’altra c’è il palazzo, con le sue manovre. Noi siamo dalla parte della democrazia diretta attraverso la scelta consapevole del premier da parte degli elettori. Per questo il gruppo di Forza Italia vota convintamente a favore della riforma. Ringraziamo il ministro Casellati e il presidente della Commissione Balboni per aver seguito e condotto i lavori in Commissione con grande apertura al confronto nonostante l’evidente ostruzionismo delle opposizioni”, ha concluso.