Palazzo Rasponi dalle Teste, il 25 aprile e l’1 maggio apertura con orario continuato dalle 11 alle 19

In occasione delle giornate del 25 aprile e dell’1 maggio, Palazzo Rasponi dalle Teste sarà aperto con orario continuato dalle *11 alle 19*. L’orario rimane invece invariato negli altri giorni. L’ingresso è come sempre libero.

Oltre ad ammirare il palazzo storico nel cuore di Ravenna, sarà possibile visitare la mostra d’arte “Alberto Salietti, pittore”*/ /*dedicata alla figura di Alberto Salietti (Ravenna, 1892 – Chiavari, 1961)*/ /*considerato tra i protagonisti della vicenda figurativa italiana del primo Novecento e degli anni centrali del secolo scorso.

Non solo pittura in questo nuovo capitolo della ricerca Novecento Rivelato, perché nelle stesse sale del Palazzo di piazza Kennedy, è visitabile anche il progetto fotografico Ravenna Bella, suggestivo racconto visivo in ventisei immagini di grande formato, per rivedere con occhi diversi uno dei luoghi più amati di Ravenna: la Darsena di città. Le immagini, appartenenti al Fondo fotografico della Biblioteca Classense, provengono dalla ricerca curata da Enzo Pezzi, Gabriele Pezzi e Giancarlo Gramantieri e sono riferibili agli scorci cittadini dei primissimi anni del Novecento, quelli di un giovanissimo Alberto Salietti che proprio qui iniziava la sua brillante attività come “pittore ravennate”.

E nel pomeriggio di martedì 7 maggio sarà possibile partecipare alla seconda visita guidata pomeridiana. Alle 17.30, Laura Gramantieri racconterà al pubblico le vicende di inizio novecento narrate nella mostra fotografica Ravenna Bella/. /Un’ora prima, alle 16,30 dello stesso giorno invece, Paolo Trioschi, curatore della mostra Alberto Salietti, pittore, racconterà la storia del grande artista ravennate attraverso le opere esposte. Le iniziative sono a partecipazione libera.

*Alberto Salietti*

Salietti, trasferitosi da bambino con il padre decoratore a Milano, frequenta l’Accademia di Brera fino al 1914 e dopo la Biennale d’Arte di Venezia del 1924 (ma saranno ben 14 le sue presenze a questa straordinaria rassegna internazionale, comprese tra il 1920 e il 1952) nel 1927 è tra i fondatori del Gruppo dei sette pittori moderni assieme ad altri importanti artisti come Sironi, Carrà, Tosi, Funi, Marussig e Bernasconi. La grande produzione pittorica di Salietti è qui rappresentata in oltre cinquanta dipinti, a partire dal prezioso Ritratto di nonna che porta come datazione l’anno 1910.

Le mostre allestite a Palazzo Rasponi dalle Teste sono visitabili ogni giorno feriale, dal martedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19. Il sabato e la domenica, così come il 25 aprile e l’1 maggio, dalle 11 alle 19. Chiusura il lunedì. L’ingresso è sempre gratuito. Per informazioni: IAT Ravenna 0544.35404.

