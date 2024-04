Ordinanza impianti riscaldamento

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 24 aprile 2024 Condizioni meteo negative: il Sindaco Sinibaldi firma l’ordinanza per l’accensione facoltativa dei riscaldamenti fino al 3 maggio 2024 compreso.

Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha firmato l’ordinanza che consente l’accensione degli impianti di riscaldamento fino al 3 maggio 2024 compreso.

Considerate le condizioni meteorologiche attuali e le previsioni per i prossimi giorni che indicano temperature nettamente al di sotto della media stagionale, con condizioni particolarmente rigide, il Sindaco ha firmato l’ordinanza che consente l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, fino al giorno 03/05/2024 compreso, con il limite massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri di accensione, fatte salve le altre condizioni previste dalle norme citate in premessa.

Si invita la cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare i 19°C negli ambienti residenziali e i 17°C in quelli produttivi, oltre le tolleranze di legge.

24_04_2024