Confabitare inaugura la sua nuova delegazione a San Benedetto Val di Sambro

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 24 aprile 2024 Sabato 27 aprile alle ore 15:00 verrà inaugurata a San Benedetto Val di Sambro, la nuova sede di Confabitare, situata in Piazza del Mercato 17 a Pian del Voglio.

La cerimonia inaugurale sarà onorata dalla presenza del Sindaco di San Benedetto Val di Sambro, il Sindaco di Monghidoro, il Sindaco di Monzuno, il Sindaco di Castiglion dei Pepoli, il Sindaco di Camugnano e dell’Assessore Regionale alla Montagna Igor Taruffi. Inoltre, sarà presente il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, insieme alla padrona di casa: Stefania Faldini, responsabile della delegazione.

Questo nuovo traguardo segna un passo importante per Confabitare nell’espansione dei suoi servizi sull’appennino bolognese. Il presidente Zanni esprime la sua soddisfazione per l’accoglienza positiva: “La presenza di Confabitare nell’appennino è cruciale per fornire assistenza non solo ai proprietari locali, ma anche a coloro che possiedono seconde case utilizzate come luoghi di vacanza. Riteniamo fondamentale offrire supporto e servizi a chiunque abbia bisogno, contribuendo così a migliorare la qualità della vita sia per i residenti che per i visitatori temporanei. La nostra missione è quella di facilitare l’accesso a soluzioni abitative sicure e sostenibili, promuovendo nel contempo lo sviluppo economico e sociale delle comunità montane”.

Con la nuova sede di San Benedetto Val di Sambro, Confabitare mette a disposizione dei proprietari immobiliari la gamma completa dei suoi servizi direttamente sul territorio, rispondendo in modo più efficace alle esigenze degli associati e della comunità nel suo complesso.