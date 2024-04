2° comunicato stampa del 24.04.2024

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 24 aprile 2024 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

MARCIANISE (CE): I CARABINIERI FORESTALI SEQUESTRANO AUTOLAVAGGIO PER

VIOLAZIONI AMBIENTALI

Militari effettivi presso il Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise,

coadiuvati da personale specializzato del Dipartimento Provinciale

dell’A.R.P.A.C. di Caserta, hanno eseguito un controllo presso un’impresa

dedita ad attività prevalente di autolavaggio in comune di Marcianise (CE).

All’atto dell’accesso il lavaggio era in funzione ed erano sottoposte a

processo di lavaggio e/o asciugatura nr. 14 autovetture.

Il personale del Dipartimento Provinciale di Caserta dell’A.R.P.A.C.

intervenuto ha proceduto all’apertura di numero due pozzetti ubicati

all’interno del perimetro dell’autolavaggio, e precisamente a ridosso del

cancello d’ingresso, accertando che le acque reflue prodotte dal processo di

lavaggio delle autovetture arrivava, tramite un sistema di griglie di

raccolta, fino al secondo pozzetto ove sono presenti tre tubazioni in

ingresso ed una in uscita, ed attraverso questa, senza alcun trattamento

depurativo, convogliate direttamente nella pubblica fognatura. Ciò è stato

accertato attraverso l’ispezione del tombino sulla strada, al di fuori del

perimetro dell’autolavaggio, constatando che l’acqua di colore scuro veniva

immessa direttamente nella pubblica fognatura.

All’atto dell’apertura del tombino di ispezione l’area veniva invasa da

maleodoranze tipiche degli idrocarburi delle automobili.

Nel corso del controllo si accertava che l’impianto di depurazione

chimico-fisico di cui era provvisto l’autolavaggio era spento.

Inoltre, i rifiuti speciali derivanti dall’attività di autolavaggio,

costituiti da imballaggi contaminati da sostanze pericolose, erano stoccati

su un’area non pavimentata, carente della necessaria cartellonistica

attestante la pericolosità e il codice identificativo dei rifiuti, in

violazione delle norme attinenti il deposito temporaneo dei rifiuti

pericolosi.

Nel corso delle operazioni si è anche proceduto al prelievo di campioni

delle acque reflue industriali prodotte dall’autolavaggio oggetto di

controllo.

Per quanto sopra esposto, ravvisate le ipotesi di reato di gestione illecita

di rifiuti speciali costituiti da imballaggi contaminati da sostanze

pericolose, nonché di realizzazione abusiva di uno scarico di acque reflue

industriali in pubblica fognatura derivanti dall’attività di autolavaggio, i

predetti militari hanno proceduto al sequestro preventivo dell’intera

attività di autolavaggio ed i due responsabili dell’impresa sono stati

deferiti in stato di libertà.

Ai medesimi due soggetti sono stati altresì elevati sommari processi verbali

amministrativi per un totale di euro 34433 per omessa tenuta del registro di

carico e scarico dei rifiuti e l’omessa comunicazione del modello unico

attestante i rifiuti prodotti dall’attività oggetto di controllo negli anni

2021 e 2022.