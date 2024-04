Premio “MarediCosta” 2024 a Davide Bersaglini #kingofshots

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

mar 23 aprile 2024 Tante le novità della 18a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del

Libro in Mediterraneo ( da lunedì 3 giugno 2024, con serata inaugurale il

successivo venerdì 7 giugno), che Alfonso Bottone, direttore organizzativo

del festival, annuncerà giovedì 2 Maggio alle ore 17.30 presso l’ Aula

consiliare del Comune di Minori. Oltre ai premi, i concorsi, i gemellaggi,

gli incontri d’autore, le panchine in versi, le iniziative per i più

piccoli e le scuole, i libri in cucina, la celebrazione delle ricorrenze

legate a Mario Soldati, Alberto Bevilacqua ed Eleonora Duse, l’omaggio ai

Giochi olimpici estivi, ma anche il “Dopo ..incostieraamalfitana.it numero

18” nel mese di Settembre, in questa edizione 2024 farà da cornice –

presentato ufficialmente il 2 maggio alla presenza di prestigiosi altri

protagonisti come il musicista e direttore d’orchestra internazionale M°

Massimo Buonavita e con la collaborazione dell’Associazione Cuochi

Salernitani e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pantaleone Comite” di

Maiori – il lancio del cocktail “Costa Divina” che il giovanissimo ed

eclettico barman romano Davide Bersaglini, specializzato nei drinks shot,

ha ideato e creato appositamente per festeggiare il diciottesimo compleanno

della Festa del Libro in Mediterraneo.

A Davide Bersaglini, già creatore di “William Fair Play shot” certificato

dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play, sarà consegnato nell’occasione

il Premio “MarediCosta”.