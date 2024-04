Arriva “Run for dogs”, la gara di corsa “a sei zampe”

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

Dal 3 al 5 maggio l ‘iniziativa organizzata d a lla Cooperativa Il Melograno. Chiusura delle iscrizioni il 2 maggio

La corsa “ Runfordogs” è un’iniziativa organizzata dalla Cooperativa Il Melograno, che gestisce il canile comunale, patrocinata dal Comune di Livorno nell’ambito delle iniziative promosse a tutela degli animali e del loro benessere.

Si possono iscrivere singoli individui o nuclei familiari di massimo 4 persone.

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 2 maggio 2024. Sabato 27 a partire dalle 14 alla Rotonda di Ardenza sarà allestito un gazebo informativo, presso il quale sarà possibile anche iscriversi e ritirare la maglietta e la bandana.

Piccoli consigli per una corsa con il cane piacevole e gratificante

La corsa è per il cane un’attività ludica e fisica molto importante e divertente. Il tuo cane potrebbe diventare un compagno di allenamento eccellente, la corsa lo divertirà e contribuirà a consolidare il vostro legame affettivo.

Come per qualsiasi attività fisica è comunque buona norma prestare attenzione ad alcuni accorgimenti che possono rendere la corsa piacevole e gratificante. Ecco i piccoli consigli che gli organizzatori hanno pensato di fornire a chi intraprende un’attività sportiva con il proprio cane:

controlla la salute del tuo cane e chiedi consiglio al tuo medico veterinario di fiducia

per correre con te è necessario che il tuo cane abbia finito la sua fase di accrescimento (intorno a 12 o 18 mesi a seconda della taglia)

inizia l’attività in maniera graduale, senza forzarlo e cercando di mantenere un ritmo costante e naturale per il cane. Fermarsi, annusare e “marcare” il percorso sarà per lui ancora più divertente; cerchiamo perciò di rispettare il suo “passo”, ricordando sempre di ripulire dove sporca

i cani sono facilmente predisposti ai colpi di calore perché non riescono bene a regolare la loro temperatura corporea, per questo motivo è preferibile non svolgere attività a temperature superiori a 18°C e al sole (quindi in periodo estivo sono da preferire gli orari serali o mattutini)

controlla il tipo di percorso, preferendo sempre terreni morbidi e non caldi al suolo

non somministrare cibo o abbondante acqua nelle due ore antecedenti la corsa e razionalizzare la quantità di acqua durante e alla fine dell’esercizio

utilizzare sistemi di conduzione idonei, che non provochino traumi fisici al cane (meglio pettorine o imbracature a cintura, assolutamente da evitare i collari a strozzo).

r icorda infine che RunForDogs non è una gara di velocità, ma una divertente prova ludica per te e il tuo cane!! Solo rispettandolo arriverai in cima alla classifica!

