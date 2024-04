Agenzia regionale 464.24 trasporti e infrastrutture_giunta del 22.04

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 *Trasporti e infrastrutture, le decisioni della Giunta del 22 aprile *

La Giunta ha approvato una variazione di bilancio pari a 400.000 euro a

implementazione del finanziamento destinato all’intervento “Lavori di

ammodernamento e messa in sicurezza della Strada Provinciale 4 – Canosa di

Puglia/Spinazzola – 1 stralcio funzionale dal km 24+625 al km 27+260 –

svincolo Paredano”, al fine di consentire la realizzazione delle opere

scaturenti dall’adeguamento del progetto definitivo ai pareri/prescrizioni

acquisiti in sede di conferenza di servizi. L’intervento, ulteriormente

incrementato con la decisione assunta in Giunta, era già finanziato per 5

milioni di euro sul POR Puglia 2014-2020 – Azione 7.2, in favore della

Provincia Bat nell’ambito della strategia di valorizzazione dell’Area

Interna Murgia e consentirà il miglioramento della mobilità e delle

infrastrutture viarie.

Procede il programma di investimenti approvato con DGR n. 716/2023

destinato all’acquisto di 11 nuovi treni per il rinnovo delle flotte delle

aziende di trasporto titolari di contratti di servizio per il TPL

ferroviario. Complessivamente a valere sul FSC 2014/2020 – Delibere Cipe n.

54/2016, n. 98/2017 e n. 12/2018, la DGR n. 716/2023 ha stanziato €

composizione bloccata monopiano (m+r+r+m) per Ferrotramviaria, di un treno

a media capacità di tipo bidirezionale a 3 casse a trazione elettrica per

Ferrovie del Gargano, di 4 convogli elettrici a 4 casse POP per Trenitalia,

di 3 treni ad alimentazione elettrica per Ferrovie del Sud Est e di 2 nuovi

convogli ferroviari Stadler per Ferrovie Appulo Lucane. Oggi la Giunta, al

fine di assicurare i finanziamenti in corso, ha disposto la re-iscrizione

sulle risorse del Piano di sviluppo e coesione – Del. Cipess n.3/2021 –

Riprogrammazione risorse FSC 2014/2020, che non è stato accertato in

entrata e impegnato nel corso dell’esercizio finanziario 2023.

La Giunta ha deliberato l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio e

l’applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione

all’erogazione dei ristori carburante ed energia in favore delle aziende

esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale. Si tratta di somme

attribuite alla Regione Puglia in virtù del Fondo istituito dal Governo

nazionale destinato al riconoscimento di contributi per l’incremento del

costo dei carburanti per autotrazione, nel secondo e terzo quadrimestre

2022, e del costo dell’energia elettrica, nel secondo quadrimestre 2022,

rispetto agli analoghi periodi del 2021. Il Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti ha quantificato i finanziamenti spettanti a ciascuna

Regione sulla base dei dati consuntivi, relativi ai consumi di carburante

ed energia elettrica, caricati e certificati dalle aziende affidatarie di

servizi di trasporto pubblico locale e regionale sulla Piattaforma

dell’Osservatorio Nazionale per il supporto alla programmazione e per il

monitoraggio della mobilità pubblica sostenibile entro lo scorso settembre

2023. I 12,6 milioni di euro destinati alla Puglia verranno così divisi:

circa 4 milioni alle 5 imprese di trasporto ferroviario e circa 8,6 milioni

di euro alle imprese esercenti il trasporto automobilistico regionale e

locale.