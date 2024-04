(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

dom 21 aprile 2024 LOLLOBRIGIDA, BARBERA(PRC): "L'ANTIFASCISMO RIMANE L'ATTO COSTITUTIVO DELLA

NOSTRA REPUBBLICA”

“Oggi l’ennesima sparata del ministro Lollobrigida. D’altronde è diventato

famoso perché una ne pensa e cento ne spara! A distanza di quattro giorni

dalla celebrazione del 25 aprile, l’ineffabile ministro Lollobrigida

dimenticandosi di aver votato sulla Costituzione antifascista, non trova di

meglio che accusare l’antifascismo di aver prodotto tanti morti. Se il

ministro Lollobrigida fosse coerente con quello che afferma, dovrebbe

rassegnare immediatamente le sue dimissioni. Quello che è grave è che

ancora una volta assistiamo a frasi oltraggiose pronunciate da alte cariche

dello stato nei confronti dei valori fondanti della nostra Repubblica.

L’antifascismo rappresenta la religione civile del del nostro paese. L’atto

costitutivo della nostra Repubblica che ha permesso agli italiani di

conquistare libertà e democrazia contro l’oppressione nazifascista, piaccia

o non piaccia ai nostalgici del tempo che fu. Questi signori continuano a

volere riscrivere la storia del nostro Paese, dopo aver prodotto danni

incalcolabili e averci svenduto ancora una volta agli interessi stranieri.

Abbiamo bisogno di un nuovo 25 aprile per cacciare dal governo del Paese

questi signori che continuano a evocare le pagine più buie della nostra

storia. Per noi rimane sempre valido lo slogan “Sempre e ora Resistenza!”.

Lo afferma Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di

Rifondazione Comunista.