ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

“PONZIANO 2024”: CIRCA 1000 LE

PERSONE COINVOLTE

Le operazioni trasmesse in diretta streaming.

disponibili nel canale Youtube e nella pagina Facebook del

Comune di Spoleto

Circa 1000 le persone coinvolte tra cittadini, studenti, volontari e personale del Comune

di Spoleto, della Regione Umbria e dell’Anci Umbria ProCiv. Si è svolta sabato 20 aprile

l’esercitazione di Protezione Civile “Ponziano 2024”, una giornata dedicata alla verifica

del sistema di Protezione Civile nel territorio comunale attraverso la simulazione di uno

sciame sismico e, successivamente, di una scossa di magnitudo 4.57 (l’intensità è legata

ad un evento sismico analogo, con epicentro Spoleto, avvenuto il 22 marzo 1876).

Dall’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) all’invio delle squadre di

ricognizione nelle scuole coinvolte (ITIS, IPSIA e Liceo Scientifico), fino all’operatività dei

soccorsi in virtù delle segnalazioni e delle esigenze manifestate a seguito della scossa,

l’esercitazione ha consentito di effettuare una verifica puntuale rispetto alle tempistiche

di intervento, ai sistemi di comunicazione e alle metodologie operative.

Nel corso dell’esercitazione sono state evacuate le scuole secondarie di secondo grado

ITIS, IPSIA e Liceo Scientifico, soccorsi 15 studenti che hanno riportato ferite di diversa

entità, allestito un Posto Medico Avanzato (PMA) al Palatenda per i primi trattamenti

sanitari.

Effettuati anche una serie di sopralluoghi ad un edificio crollato ma non abitato e a 20

edifici risultati danneggiati a seguito della scossa. Sulla base delle segnalazioni

pervenute sono state evacuate anche quattro persone disabili residenti in edifici

danneggiati, successivamente assistiti al Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota” e

inviata, a seguito del sopralluogo dei tecnici incaricati, una Squadra Recupero dei beni

culturali presso la Chiesa di Colle San Tommaso per la messa in sicurezza di due opere

d’arte.

In occasione dell’esercitazione “Ponziano 2024” l’Anci Umbria Prociv, in collaborazione

con la Regione Umbria, ha sperimentato una procedura digitale per la registrazione e la

validazione delle istanze di sopralluogo (modello IPP) per la gestione di un evento