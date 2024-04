Coppa del Mondo di fioretto femminile – L’Italia a Tbilisi trionfa anche nella prova a squadre!

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

Tbilisi: trionfo azzurro anche nella prova a squadre! Sconfitta in

finale la Francia, per le fiorettiste di Cerioni è un weekend tutto

d’oro

TBILISI – Suona solo l’Inno di Mameli a Tbilisi. Dopo lo storico podio

tutto azzurro nella gara individuale di ieri, l’Italia del CT Stefano

Cerioni ha trionfato anche nella prova a squadre di oggi che ha chiuso

la tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile in Georgia. Il

quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e

Martina Batini ha letteralmente dominato la competizione, volando sul

gradino più alto del podio dopo il successo in finale contro la Francia

e consolidando così la propria leadership nel Ranking mondiale.

Superato di diritto il turno degli ottavi, in quanto testa di serie

numero 1 del tabellone, il team azzurro nei quarti di finale ha superato

con una prestazione autoritaria la Polonia per 45-31. Sempre avanti e

sempre in controllo, le fiorettiste italiane hanno conquistato a modo

loro anche la semifinale che le vedeva opposte al Giappone, imponendosi

con il punteggio di 45-34. Si è arrivati così all’ultimo atto, contro la

Francia, rivale di sempre. Pure nel match per l’oro Volpi e compagne

hanno preso immediatamente il comando dell’assalto, costruendo frazione

dopo frazione un successo schiacciante, decretato dal risultato finale

di 45-36.

È il sigillo a un weekend magico per il fioretto femminile del

Commissario tecnico Stefano Cerioni, a Tbilisi affiancato dai maestri di

staff Giovanna Trillini e Alessandro Puccini, dopo che nell’individuale

di ieri l’Italia aveva colorato interamente d’azzurro il podio [1] con

la vittoria di Alice Volpi, il secondo posto di Arianna Errigo e il

terzo di Martina Favaretto e Anna Cristino. Un fine settimana tutto

d’oro, chiuso dall’urlo “Italia” delle nostre fiorettiste e che dà

grande carica lungo il percorso che conduce verso l’appuntamento

olimpico.

COPPA DEL MONDO DI FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE – TBILISI (GEORGIA), 21

APRILE 2024

QUI i risultati [2]

Finale

ITALIA b. Francia 45-36

Semifinali

ITALIA b. Giappone 45-34

Francia b. Usa 43-35

Quarti di finale

ITALIA b. Polonia 45-31

Classifica (15): 1. ITALIA (Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina

Favaretto, Martina Batini), 2. Francia, 3. Usa, 4. Giappone

